Chancel Mbemba em ação pela RD Congo - Nicolas Tucat / AFP

Chancel Mbemba em ação pela RD CongoNicolas Tucat / AFP

Publicado 28/07/2026 16:09 | Atualizado 28/07/2026 18:56

Botafogo segue tentando contratar o zagueiro Chancel Mbemba, mas trata a negociação como "complexa". Segundo informações do jornalista Felipe Silva, da 'ESPN', a diretoria busca convencer o congolês a atuar no futebol brasileiro, destino que ainda não é a prioridade do jogador.



Apesar das dificuldades, o Alvinegro mantém o interesse pelo defensor. Mbemba foi o capitão da RD Congo durante a Copa do Mundo e está livre no mercado após o fim da passagem pelo Lille (FRA).

Rio - Osegue tentando contratar o zagueiro, mas trata a negociação como "complexa". Segundo informações do jornalista Felipe Silva, da 'ESPN', a diretoria busca convencer o congolês a atuar no futebol brasileiro, destino que ainda não é a prioridade do jogador.Apesar das dificuldades, o Alvinegro mantém o interesse pelo defensor. Mbemba foi o capitão da RD Congo durante a Copa do Mundo e está livre no mercado após o fim da passagem pelo Lille (FRA).

Antigo alvo do departamento de scout, o zagueiro de 31 anos passou por Anderlecht (BEL), Newcastle (ING), Porto (POR) e Olympique de Marselha (FRA) antes de defender o clube francês.

A busca por um defensor ganhou força após duas baixas no setor. Alexander Barboza foi negociado com o Palmeiras, enquanto Bastos rescindiu contrato. Nesta janela, a SAF também contratou Lucas Monzón, que ainda não estreou pelo Glorioso.

*Reportagem do estagiário Bernardo Fonseca, sob a supervisão de Pedro Logato