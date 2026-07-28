Chancel Mbemba em ação pela RD CongoNicolas Tucat / AFP

B
Bernardo Fonseca
Rio - O Botafogo segue tentando contratar o zagueiro Chancel Mbemba, mas trata a negociação como "complexa". Segundo informações do jornalista Felipe Silva, da 'ESPN', a diretoria busca convencer o congolês a atuar no futebol brasileiro, destino que ainda não é a prioridade do jogador.

Apesar das dificuldades, o Alvinegro mantém o interesse pelo defensor. Mbemba foi o capitão da RD Congo durante a Copa do Mundo e está livre no mercado após o fim da passagem pelo Lille (FRA).
Leia mais: Danilo Pereira é registrado no BID e já pode estrear pelo Botafogo
Antigo alvo do departamento de scout, o zagueiro de 31 anos passou por Anderlecht (BEL), Newcastle (ING), Porto (POR) e Olympique de Marselha (FRA) antes de defender o clube francês.
A busca por um defensor ganhou força após duas baixas no setor. Alexander Barboza foi negociado com o Palmeiras, enquanto Bastos rescindiu contrato. Nesta janela, a SAF também contratou Lucas Monzón, que ainda não estreou pelo Glorioso.
*Reportagem do estagiário Bernardo Fonseca, sob a supervisão de Pedro Logato