Joaquin Correa - Vitor Silva / Botafogo

Joaquin CorreaVitor Silva / Botafogo

Publicado 29/07/2026 13:47





O clube argentino sofreu transfer ban em março devido a uma dívida de 4 milhões de dólares (R$ 20,5 milhões) com o Inter Miami, dos Estados Unidos, pela contratação de Facundo Farias. Por enquanto, a diretoria está proibida de inscrever novos jogadores por três janelas de transferências. Rio — O Estudiantes encaminhou a venda do meia Mikel Amondarain, de 21 anos, considerado uma joia do clube, ao Bologna, da Itália, por cerca de 10 milhões de euros (R$ 58,4 milhões). Com isso, a equipe, que estava proibida de contratar pela Fifa, deve derrubar a punição e intensificar as negociações para contratar o atacante Joaquín Correa, do Botafogo . A informação é do 'ge'.O clube argentino sofreu transfer ban em março devido a uma dívida de 4 milhões de dólares (R$ 20,5 milhões) com o Inter Miami, dos Estados Unidos, pela contratação de Facundo Farias. Por enquanto, a diretoria está proibida de inscrever novos jogadores por três janelas de transferências.

Passagem apagada

Joaquín Correa está fora dos planos do Alvinegro. Ele treina separado do restante do elenco e é visto internamente como um dos atletas que pode sair, em meio à reformulação do elenco para aliviar a folha salarial. Apesar disso, o atacante tem o desejo de cumprir o contrato, que dura até dezembro de 2027.



O jogador de 31 anos foi revelado pelo próprio Estudiantes em 2011. Com passagens pelos europeus Inter de Milão, Sevilla e Lazio, foi contratado pelo Botafogo em junho de 2025 e ainda não conseguiu se firmar, com quatro gols e quatro assistências em 41 jogos.