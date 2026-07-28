Justino marcou o gol da vitória do Botafogo sobre o Cruzeiro, no Mineirão - Vitor Silva/Botafogo

Justino marcou o gol da vitória do Botafogo sobre o Cruzeiro, no Mineirão Vitor Silva/Botafogo

Publicado 28/07/2026 16:15

Rio - Em meio aos problemas financeiros e a reformulação com a saída dos remanescentes do título do Brasileirão e Libertadores em 2024, o Botafogo enxergou nas categorias de base a solução para o futuro. A aposta do técnico Franclim Carvalho deu resultado com o gol do zagueiro Justino, que garantiu a vitória sobre o Cruzeiro por 1 a 0 , no último domingo (26), no Mineirão, pela 20ª rodada do Brasileirão.

O desempenho dos jovens da base vem sendo determinante para a campanha do Botafogo no Brasileirão, que começa a ver o G-5 cada vez mais de perto. No primeiro jogo após a Copa do Mundo, Lucas Emanuel e Kadir foram responsáveis pela vitória sobre o Santos por 2 a 1, no Nilton Santos. Já diante do Cruzeiro, foi a vez do zagueiro Justino, que já vinha sendo titular antes do Mundial, ser decisivo.

"É preciso termos uma base, uma estrutura, para que esses meninos tenham espaço (...) Essa mescla entre jogadores experientes e os atletas que vêm da base, é muito importante para nós. Principalmente para que os jogadores da base tenham suporte para crescer. Depois, eles dão aquilo de que eu gosto, que é andamento. Seja nos treinos ou nos jogos, são muito competitivos", disse Franclim Carvalho.

Dos últimos nove pontos disputados, o Botafogo conquistou sete — e seis deles na conta das joias da base. Os últimos três gols do Glorioso foram todos marcados por jogadores das categorias de base. Com isso, o Alvinegro ultrapassou o Athletico-PR e se tornou o clube da Série A do Brasileirão com mais gols marcados por jogadores da categoria sub-20.



Clubes da Série A com mais gols da base:

1º - Botafogo: 14 gols

2º - Athletico-PR: 12

3º - Bahia e Cruzeiro: 9

4º - Corinthians: 8

5º - Grêmio e Internacional: 4

6º - Atlético-MG, Coritiba, Flamengo e Palmeiras: 3

7º - Vasco: 2