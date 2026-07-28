Justino marcou o gol da vitória do Botafogo sobre o Cruzeiro, no Mineirão Vitor Silva/Botafogo

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Rodrigo Souza
Rio - Em meio aos problemas financeiros e a reformulação com a saída dos remanescentes do título do Brasileirão e Libertadores em 2024, o Botafogo enxergou nas categorias de base a solução para o futuro. A aposta do técnico Franclim Carvalho deu resultado com o gol do zagueiro Justino, que garantiu a vitória sobre o Cruzeiro por 1 a 0, no último domingo (26), no Mineirão, pela 20ª rodada do Brasileirão.
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O desempenho dos jovens da base vem sendo determinante para a campanha do Botafogo no Brasileirão, que começa a ver o G-5 cada vez mais de perto. No primeiro jogo após a Copa do Mundo, Lucas Emanuel e Kadir foram responsáveis pela vitória sobre o Santos por 2 a 1, no Nilton Santos. Já diante do Cruzeiro, foi a vez do zagueiro Justino, que já vinha sendo titular antes do Mundial, ser decisivo.
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"É preciso termos uma base, uma estrutura, para que esses meninos tenham espaço (...) Essa mescla entre jogadores experientes e os atletas que vêm da base, é muito importante para nós. Principalmente para que os jogadores da base tenham suporte para crescer. Depois, eles dão aquilo de que eu gosto, que é andamento. Seja nos treinos ou nos jogos, são muito competitivos", disse Franclim Carvalho.
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Dos últimos nove pontos disputados, o Botafogo conquistou sete — e seis deles na conta das joias da base. Os últimos três gols do Glorioso foram todos marcados por jogadores das categorias de base. Com isso, o Alvinegro ultrapassou o Athletico-PR e se tornou o clube da Série A do Brasileirão com mais gols marcados por jogadores da categoria sub-20.

Clubes da Série A com mais gols da base:

1º - Botafogo: 14 gols
2º - Athletico-PR: 12
3º - Bahia e Cruzeiro: 9
4º - Corinthians: 8
5º - Grêmio e Internacional: 4
6º - Atlético-MG, Coritiba, Flamengo e Palmeiras: 3
7º - Vasco: 2