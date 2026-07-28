Rwan Cruz está no Ludogorets - Divulgação / Ludogorets

Rwan Cruz está no LudogoretsDivulgação / Ludogorets

Publicado 28/07/2026 16:20

Rio - Rwan Cruz deixar o Botafogo em definitivo. O atacante, de 25 anos, está atualmente emprestado ao Ludogorets, da Bulgária, até dezembro de 2026, mas o Alvinegro negocia uma possível venda para abater parte de uma dívida, segundo o jornalista Felipe Silva, no programa "Fala a Fonte", da "ESPN".

A dívida em questão é justamente com o Ludogorets, quando Rwan Cruz foi contratado pelo Botafogo em 2025. A negociação girou em torno de 8 milhões de euros (R$ 48 milhões à época) e foi um dos fatores que contribuíram para o transfer ban imposto ao Botafogo pela Fifa.

Rwan Cruz viveu a melhor fase da carreira justamente no clube búlgado. Na primeira passagem pela equipe, disputou 82 jogos, marcou 28 gols e distribuiu 12 assistências. Já no seu retorno ao Ludogorets, entrou em campo 18 vezes e balançando as redes em duas ocasiões.

Pelo Botafogo, o atacante não conseguiu se firmar. Com a camisa do Glorioso, disputou 14 jogos e marcou dois gols. Desde então, acumula empréstimos. Antes de retornar ao Ludogorets, Rwan Cruz defendeu o Real Salt Lake, dos Estados Unidos, onde participou de 12 partidas e deu apenas uma assistência.

*Reportagem do estagiário Marcus Vinicius Balbino, sob a supervisão de Rodrigo Souza