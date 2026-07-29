Newton espera receber mais oportunidades no São PauloRubens Chiri / São Paulo FC

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O Dia
Apresentado oficialmente pelo São Paulo nesta quarta-feira (29), Newton explicou a saída do Botafogo. O volante, que assinou vínculo em definitivo com o Tricolor Paulista até o fim de 2029, destacou que a tradição do clube pesou para que aceitasse a proposta.
“Quando o Rafinha (executivo de futebol) falou comigo, fiquei muito feliz. Quando um clube tricampeão mundial te faz uma proposta é difícil recusar. Todo jogador de alta performance sonha em jogar no São Paulo. Estou muito feliz”, iniciou o meio-campista, em entrevista coletiva.
Um dos entusiastas da chegada do jogador foi Dorival Júnior, técnico da equipe: “Quando soube que ele tinha pedido a minha contratação, fiquei feliz. É um sinal de que estou no caminho certo. Queria agradecer a ele, um treinador que já foi da seleção brasileira”.
Em 2026, Newton fez um gol em 18 jogos pelo Botafogo, sendo 12 entre os titulares. Agora, o volante espera conquistar mais espaço no São Paulo.