Newton espera receber mais oportunidades no São PauloRubens Chiri / São Paulo FC
Newton explica saída do Botafogo para o São Paulo: ‘Difícil recusar’
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Newton explica saída do Botafogo para o São Paulo: ‘Difícil recusar’
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