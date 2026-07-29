Bitello é jogador do Dínamo Moscou - Divulgação/Dynamo Moscou

Bitello é jogador do Dínamo MoscouDivulgação/Dynamo Moscou

Publicado 29/07/2026 20:00

Bitello, que já foi alvo do Botafogo, relembrou a negociação frustrada com o Alvinegro em 2025. O meia-atacante de 26 anos, do Dínamo Moscou, revelou que chegou a considerar o retorno ao futebol brasileiro de olho em uma possível convocação para a seleção

"Eu estava considerando me transferir para o Botafogo justamente porque havia a possibilidade de ser convocado para a seleção naquela época. Não sei se teria conseguido ir para a Copa do Mundo, mas poderia ter recebido uma convocação. No fim, não aconteceu, mas continuarei trabalhando para alcançar meu objetivo", disse Bitello

Leia mais: Botafogo adia programa com jogadores por causa da ventania no Rio

O Alvinegro fez quatro propostas ao Dínamo Moscou, sendo uma delas de 18 milhões de euros (R$ 113 milhões). Porém, os clubes não chegaram a um acordo pela forma de pagamento e não conseguiram concluir a negociação.

O Dínamo Moscou desejava receber 10 milhões de euros (R$ 62,1 milhões), mais de 50% do valor total da contratação, como uma primeira parcela pelo jogador.

Bitello chegou ao Dínamo Moscou em 2023. Na última temporada, atuou em 37 jogos e anotou seis gols. Apesar da negociação frustrada com o Botafogo, o meia-atacante ressaltou que não se arrepende de ter permanecido na Rússia.



"Estou feliz aqui e com certeza não posso guardar rancor do clube. Eles tinham todo o direito de não me deixar sair", concluiu.

*Reportagem do Estagiário Marcus Vinicius Balbino sob supervisão de João Alexandre Borges