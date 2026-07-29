Bitello é jogador do Dínamo MoscouDivulgação/Dynamo Moscou
Bitello relembra negociação frustrada com o Botafogo
Jogador do Dínamo Moscou abordou como a transferência para o Glorioso poderia ajudá-lo a chegar à Seleção
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