Vitinho em ação pelo Botafogo - Vítor Silva / Botafogo

Vitinho em ação pelo BotafogoVítor Silva / Botafogo

Publicado 30/07/2026 12:48





"Desde a chegada do Franclim, desde o primeiro dia dele, a gente não falou mais sobre o que estava acontecendo lá fora [da crise]. Quem fica sabendo mais são os capitães, que estão mais próximos, mas só chegam para a gente as coisas que são importantes. O Franclim vem blindando muito bem o grupo. Por mais que tudo aconteça lá fora, a gente vem conseguindo responder dentro de campo", disse, ao 'ge'. Rio — O lateral-direito Vitinho, do Botafogo, avaliou que a comissão técnica de Franclim Carvalho está conseguindo blindar o elenco da crise institucional pela qual o clube atravessa . Em entrevista, o jogador também falou sobre o desempenho do Alvinegro nas partidas recentes e garantiu que o time está preparado para a sequência da temporada."Desde a chegada do Franclim, desde o primeiro dia dele, a gente não falou mais sobre o que estava acontecendo lá fora [da crise]. Quem fica sabendo mais são os capitães, que estão mais próximos, mas só chegam para a gente as coisas que são importantes. O Franclim vem blindando muito bem o grupo. Por mais que tudo aconteça lá fora, a gente vem conseguindo responder dentro de campo", disse, ao 'ge'.

O Glorioso acumula duas vitórias sobre o Santos e o Cruzeiro e um empate contra o Grêmio, desde o retorno do Campeonato Brasileiro após a Copa do Mundo.

Vitinho também analisou que a equipe poderia estar melhor colocada no Brasileirão, mas destacou como é necessário levar em conta a situação do clube. "Agora, estamos muito mais preparados, pelo tempo que tivemos [na Copa]. Deu para entender o trabalho do Franclim e nos preparar para essa reta final do Brasileiro, para o segundo turno. Queremos fazer um bom campeonato e alcançar o objetivo que temos lá na frente."

O Alvinegro, que está na 7ª posição do torneio, com 29 pontos, volta a campo no próximo dia 8 de agosto para enfrentar o Fluminense, no estádio Nilton Santos, pela 22ª rodada do Brasileirão.