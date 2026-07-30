John Textor foi afastado do comando da SAF do Botafogo em abrilVitor Silva / Botafogo
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Diretor do Botafogo celebra chegada de atacante e conta bastidores
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Atacante destacou a felicidade por vestir a camisa alvinegra: ‘Muito motivado’
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