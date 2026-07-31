Recém-contratado, Lucas Monzón analisou os primeiros dias no Botafogo. O zagueiro, que pertencia ao Racing, do Uruguai, e assinou vínculo com o Glorioso até dezembro de 2029, mostrou ter ficado impressionado com a recepção do elenco.
“Gostei que o time tem um espírito familiar, deixa uma impressão boa quando você chega. Eles me receberam muito bem, são muito unidos. Foi isso que eu realmente gostei, chegar e encontrar esse ambiente logo de cara. É maravilhoso”, disse o defensor, em entrevista à ‘Radio Uruguay’.
Ele já foi relacionado para dois jogos - Vitória e Cruzeiro -, mas ainda não saiu do banco de reservas. “Vi que o futebol brasileiro é muito intenso. Mas é um estilo de futebol que, se você entra no ritmo, te ensina muito. Você precisa estar 100% preparado”, ponderou Lucas Monzón.
O próximo compromisso do Botafogo será contra o Fluminense, sábado (8), às 21h (de Brasília), no Nilton Santos, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Neste momento, o Glorioso soma 29 pontos e ocupa a 8ª posição na tabela.
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