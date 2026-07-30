Alex Telles em treino do BotafogoVitor Silva / Botafogo

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Pedro Logato
Rio - O Botafogo está confiante na renovação contratual de Alex Telles. As partes vem negociando um novo contrato há algumas semanas e o Alvinegro acredita que em breve conseguirá ampliar o vínculo com o veterano que se encerra no fim do ano. As informações são do jornalista Thiago Franklin.
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A renovação de Alex Telles é inclusive vista como um símbolo do chamado "novo Botafogo". O clube carioca acredita que a ampliação do vínculo do lateral será uma prova do Alvinegro que os problemas ficaram para trás. O veterano tem mercado e sua escolha por seguir em General Severiano será encarada como crédito.
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Alex Telles, que teve passagens por clube importantes do futebol europeu, tem vínculo somente até dezembro. Ele já pode, inclusive, assinar como uma nova equipe e deixar o Botafogo gratuitamente.
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O lateral chegou ao Alvinegro no meio da temporada de 2024. Naquele ano, ele fez parte do elenco que conquistou o Brasileiro e a Libertadores.