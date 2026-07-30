Alex Telles em treino do Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Alex Telles em treino do BotafogoVitor Silva / Botafogo

Publicado 30/07/2026 18:50

Rio - O Botafogo está confiante na renovação contratual de Alex Telles. As partes vem negociando um novo contrato há algumas semanas e o Alvinegro acredita que em breve conseguirá ampliar o vínculo com o veterano que se encerra no fim do ano. As informações são do jornalista Thiago Franklin.

A renovação de Alex Telles é inclusive vista como um símbolo do chamado "novo Botafogo". O clube carioca acredita que a ampliação do vínculo do lateral será uma prova do Alvinegro que os problemas ficaram para trás. O veterano tem mercado e sua escolha por seguir em General Severiano será encarada como crédito.

Alex Telles, que teve passagens por clube importantes do futebol europeu, tem vínculo somente até dezembro. Ele já pode, inclusive, assinar como uma nova equipe e deixar o Botafogo gratuitamente.

O lateral chegou ao Alvinegro no meio da temporada de 2024. Naquele ano, ele fez parte do elenco que conquistou o Brasileiro e a Libertadores.