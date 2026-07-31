Franclim Carvalho terá de escolher quem fica fora da lista de inscritos do Botafogo na Sul-AmericanaVitor Silva / Botafogo
Botafogo terá de deixar reforço fora da Sul-Americana; entenda
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Goleiro está de saída do Botafogo e deve reforçar clube português
Alvinegro faz uma reformulação na posição; no ano passado, ele renovou com o Glorioso até março de 2027
Franclim Carvalho tem boas notícias em reapresentação do Botafogo
Allan e Júnior Santos apareceram no campo e trabalharam com bola no CT; os dois não disputam uma partida desde maio
John Textor entra na Justiça e cobra R$ 123 milhões ao Lyon
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Botafogo traça perfil e busca zagueiro para fechar janela de transferências
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