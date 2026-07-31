Franclim Carvalho terá de escolher quem fica fora da lista de inscritos do Botafogo na Sul-Americana - Vitor Silva / Botafogo

Franclim Carvalho terá de escolher quem fica fora da lista de inscritos do Botafogo na Sul-AmericanaVitor Silva / Botafogo

Publicado 31/07/2026 12:01

por causa do regulamento.

O Botafogo foi às compras mesmo diante da crise financeira, mas não poderá utilizar todas as contratações nas oitavas de final da Copa Sul-Americana . Para os dois duelos com o Cienciano, no Peru, o técnico Franclim Carvalho terá de escolher um dos jogadores recém-chegados para ficar fora

O motivo é que cada clube tem direito a cinco trocas na lista de inscritos da competição, só que o Glorioso já trouxe seis jogadores.



Ou seja, Warleson, Gabriel Batista, Lucas Monzón, Paulinho, Domingos Andrade ou Danilo Pereira ficará fora. Os dois goleiros tendem a ser inscritos, já que Léo Linck e Neto já não estão na SAF alvinegra.



Quem ficar fora, entretanto, poderá aparecer na próxima fase da Copa Sul-Americana. Caso o Botafogo avance para as quartas de final, poderá fazer novas mudanças na lista de inscritos, incluindo até mesmo a possível chegada de mais um zagueiro.



Quem sairá da lista de inscritos

Pelo menos, o Franclim Carvalho não terá muita dos de cabeça para definir quem liberará espaço para a chegada dos reforços. Afinal, Chris Ramos, Bastos, Nathan Fernandes, Alexander Barboza, Léo Linck, Newton, Neto deixaram o elenco e podem ser substituídos.

Próximos jogos do Botafogo na Copa Sul-Americana

Classificado para as oitavas de final, o Glorioso jogará na altitude de Cusco, a 3.400m acima do nível do mar, na ida. O jogo acontece em 12 de agosto, com o horário ainda a definir. Já a volta será no Nilton Santos, no dia 19.