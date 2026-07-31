Vibração de Facundo Colidio em jogo do River Plate - Diego Lima / AFP

Vibração de Facundo Colidio em jogo do River PlateDiego Lima / AFP

Publicado 31/07/2026 19:27 | Atualizado 31/07/2026 20:25

Rio - O Vasco tem negociação avançada pela contratação do atacante Facundo Colidio, do River Plate (ARG). O jogador de 26 anos já aceitou as bases salariais que o Cruz-Maltino ofereceu.

O Gigante da Colina mapeava o jogador há meses, segundo informou o 'ge'. O diretor executivo de futebol do Vasco, Adamar Lopes, foi à Argentina para fechar com Santiago Sosa, do Racing, e aproveitou também para atuar em outras situações.



Colidio tem passagem pela base do Boca Juniors (ARG) e se transferiu para a Inter de Milão (ITA) ainda na categoria inferior. Posteriormente, foi emprestado a Sint-Truiden (BEL) e Tigre (ARG).

Em julho de 2023, o River Plate (ARG) oficializou a contratação do atacante. Nesta temporada com a camisa do time argentino, Colidio soma 23 jogos, cinco gols e três assistências.