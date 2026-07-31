Vibração de Facundo Colidio em jogo do River PlateDiego Lima / AFP
Vasco está em negociação avançada por atacante do River Plate
Dirigente do Cruz-Maltino viajou à Argentina para fechar com Sosa e aproveitou para tratar de outras situações
Vasco está em negociação avançada por atacante do River Plate
Dirigente do Cruz-Maltino viajou à Argentina para fechar com Sosa e aproveitou para tratar de outras situações
Vasco corre e tenta finalizar detalhes com Sosa nas próximas horas
Situação envolve a forma de pagamento para contratar atleta do Racing
Vasco entra na briga com o Botafogo por ex-zagueiro do Galo
Cruz-Maltino segue no mercado em busca de reforços para a defesa
Suspensão de Thiago Mendes abre disputa no meio-campo do Vasco
Volante está fora do jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, contra o Fluminense
Deossa volta atrás, recusa oferta, e Vasco desiste de negociação
Técnico do Betis diz que atleta que terá mais oportunidades na temporada
Vasco supera o Santos nos pênaltis e vai à final do Brasileirão sub-20
Cruz-Maltino vai encarar o Palmeiras na decisão
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.