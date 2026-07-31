Santiago Sosa em jogo do VascoDivulgação / Racing

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Rio - O Vasco acertou os últimos detalhes da negociação nesta sexta-feira (31) e está perto de confirmar a contratação de Santiago Sosa, do Racing (ARG). A situação avançou após os clubes resolverem a forma de pagamento, conforme informou a 'ESPN'.
Santiago Sosa é um jogador polivalente que pode atuar tanto como volante quanto como zagueiro. Ele foi um dos destaques do Racing na Libertadores de 2025 - naquela campanha, o time argentino parou na semifinal.
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O atleta de 27 anos se profissionalizou no River Plate (ARG) e também tem passagem pelo Atlanta United (EUA). Ele chegou ao Racing em janeiro de 2024, inicialmente por empréstimo junto ao time norte-americano.
O diretor executivo de futebol do Vasco, Admar Lopes, está na Argentina para fechar a contratação. Ele aproveitou a passagem pelo país e avançou pelo atacante Facundo Colidio, do River Plate (ARG).