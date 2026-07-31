Santiago Sosa em jogo do Vasco - Divulgação / Racing

Santiago Sosa em jogo do VascoDivulgação / Racing

Publicado 31/07/2026 22:13

Rio - O Vasco acertou os últimos detalhes da negociação nesta sexta-feira (31) e está perto de confirmar a contratação de Santiago Sosa, do Racing (ARG). A situação avançou após os clubes resolverem a forma de pagamento, conforme informou a 'ESPN'.

Santiago Sosa é um jogador polivalente que pode atuar tanto como volante quanto como zagueiro. Ele foi um dos destaques do Racing na Libertadores de 2025 - naquela campanha, o time argentino parou na semifinal.

O atleta de 27 anos se profissionalizou no River Plate (ARG) e também tem passagem pelo Atlanta United (EUA). Ele chegou ao Racing em janeiro de 2024, inicialmente por empréstimo junto ao time norte-americano.