Raheem Sterling durante treinamento do Arsenal - Justin Tallis / AFP

Raheem Sterling durante treinamento do ArsenalJustin Tallis / AFP

Publicado 01/08/2026 09:13 | Atualizado 01/08/2026 09:25

Vasco por intermediários, mas uma eventual contratação é considerada improvável. A informação foi divulgada pelo jornalista Lucas Pedrosa.



Esse tipo de contato, inclusive, é comum durante a janela de transferências. Diversos nomes são apresentados ao departamento de futebol, que faz uma análise inicial para avaliar fatores como custo, viabilidade da negociação e encaixe no planejamento antes de decidir se vale a pena abrir conversas.

Rio - O atacante Raheem Sterling, atualmente livre no mercado, foi oferecido aopor intermediários, mas uma eventual contratação é considerada improvável. A informação foi divulgada pelo jornalista Lucas Pedrosa.Esse tipo de contato, inclusive, é comum durante a janela de transferências. Diversos nomes são apresentados ao departamento de futebol, que faz uma análise inicial para avaliar fatores como custo, viabilidade da negociação e encaixe no planejamento antes de decidir se vale a pena abrir conversas.

Sterling, revelado pelo Queens Park Rangers e com passagens por Liverpool, Manchester City, Chelsea, Arsenal e Feyenoord, foi um dos jogadores que chegaram dessa forma ao clube. Apesar da qualidade e da experiência acumulada no futebol europeu, o alto salário e a imprevisibilidade do negócio tornam uma investida considerada improvável neste momento.



Mauro Icardi também fez parte desse processo. O argentino foi analisado internamente, mas o Vasco concluiu que a operação seria inviável pelos custos elevados, pelo mercado que o atacante ainda possui na Europa e por questões relacionadas ao seu perfil comportamental.

*Reportagem do estagiário Bernardo Fonseca, sob a supervisão de Rodrigo Souza