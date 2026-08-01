Rio - Vasco e Fluminense iniciam neste sábado (1º), às 17h30 (de Brasília), no Maracanã, a disputa por uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. O confronto marca o primeiro capítulo do clássico carioca pelas oitavas da competição.
Onde assistir:
O jogo terá transmissão da Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada), Premiere (pay-per-view), GE TV (YouTube) e Amazon Prime Video (streaming).
Como chega o Vasco:
O Vasco avançou às oitavas de final da Copa do Brasil ao eliminar o Paysandu, com vitória por 2 a 0 no jogo de ida e empate por 2 a 2 na volta. O Cruz-Maltino também chega ao clássico após vencer o Independiente Medellín pelos playoffs da Copa Sul-Americana, resultado que marcou o primeiro triunfo de Pedro Emanuel no comando da equipe.
Para o duelo deste sábado, o treinador terá um desfalque importante. Expulso na fase anterior, Thiago Mendes cumpre suspensão, enquanto Jair, Cauan Barros e Tchê Tchê disputam duas vagas no meio-campo.
Como chega o Fluminense:
Já o Fluminense garantiu a classificação às oitavas de final da Copa do Brasil após eliminar o Operário-PR. Depois de empatar sem gols na ida, venceu a volta por 2 a 1, no Maracanã, com gols de Savarino e Lucho Acosta. Na última partida antes do clássico, ficou no 0 a 0 com o Bahia pelo Campeonato Brasileiro.
Luis Zubeldía segue com problemas para montar a defesa. Thiago Silva, Freytes e Millán continuam fora por lesão, e a tendência é que Ignácio e Igor Rabello formem a dupla de zaga.
Vasco x Fluminense
Data e hora: 01/08/2026, às 17h30 (de Brasília) Local: Maracanã, Rio de Janeiro
Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC) Auxiliares: Guilherme Dias Camilo (MG) e Rafael da Silva Alves (RS) VAR: Wagner Reway (SC)
VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Cuiabano; Barros, Jair (Tchê Tchê), Ramon Rique; Andrés Gómez, Nuno Moreira e Brenner (Spinelli). Técnico: Pedro Emanuel.
FLUMINENSE: Fábio; Guga, Ignácio, Igor Rabello e Renê (Arana); Hércules, Martinelli e Lucho Acosta; Canobbio, Savarino e Hulk (John Kennedy). Técnico: Luis Zubeldía.
*Reportagem do estagiário Bernardo Fonseca, sob a supervisão de Rodrigo Souza
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