Gianni Infantino é o presidente da Fifa - Alfredo Estrella / AFP

Gianni Infantino é o presidente da FifaAlfredo Estrella / AFP

Publicado 31/07/2026 21:49 | Atualizado 31/07/2026 22:05

Fifa decidiu que não dará prosseguimento ao projeto 'FIFA Forward Enterprise' (FFE), empresa que concentraria as operações comerciais das principais competições da entidade. O presidente Gianni Infantino se posicionou sobre o tema em nota divulgada nesta sexta-feira (31).

"Após ouvir atentamente todas as opiniões, tornou-se claro que o projeto criou divisões de uma natureza que, independentemente do nível de apoio, não estão mais no interesse do objetivo estabelecido em primeiro lugar. Nosso propósito sempre foi — e sempre será — unir e melhorar. Em consequência, esta proposta não prosseguirá".



A entidade havia anunciado na terça-feira (28) o plano de criar a FFE, que seria responsável pela administração não só da Copa, mas também de outros torneios promovidos pela entidade, como o Mundial de Clubes. No modelo, a Fifa seria acionista majoritária e escolheria os sócios a longo prazo.

Veja a nota completa da entidade

Declaração atribuível ao Presidente da FIFA



O projeto FIFA Forward Enterprise tinha a intenção de fornecer uma base para fortalecer ainda mais nossas Associações Membro da FIFA e nosso esporte em todo o mundo, especialmente naqueles países onde o apoio é mais necessário. E mais ainda, como dissemos desde o início, para fazer isso somente se uma maioria das Associações Membro da FIFA estivesse a favor e sempre sujeito a um processo de consulta com elas, o Conselho da FIFA, as Confederações e os demais interessados.



Após ouvir atentamente todas as opiniões, tornou-se claro que o projeto criou divisões de uma natureza que, independentemente do nível de apoio, não estão mais no interesse do objetivo estabelecido em primeiro lugar.



Nosso propósito sempre foi — e sempre será — unir e melhorar.



Em consequência, esta proposta não prosseguirá.



Adiante, minha intenção é reunir todas as partes interessadas nos próximos dias e semanas no espírito de interesse compartilhado em nosso jogo, e com o objetivo de continuar a crescer o futebol em todos os lugares, particularmente naqueles países que mais precisam de nosso apoio.