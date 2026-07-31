Allan em treino no Espaço LonierVítor Silva / Botafogo

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João Alexandre Borges
Rio - Depois do período de folga, o Botafogo se reapresentou no Espaço Lonier nesta sexta-feira (31), e o técnico Franclim Carvalho teve boas notícias. Nas imagens divulgadas pelo Glorioso, foi possível ver Allan e Júnior Santos em campo e com bola.
O volante não disputa uma partida desde a derrota para o Remo por 2 a 1, no dia 2 de maio, quando sofreu ruptura completa do reto femoral da coxa direita.
Já o atacante atuou pela última vez no dia 14 de maio, quando o Botafogo perdeu para a Chapecoense por 2 a 0. Na ocasião, Júnior Santos sofreu uma lesão no pé direito.
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Júnior Santos treina no Espaço Lonier - Vítor Silva / Botafogo
Júnior Santos treina no Espaço LonierVítor Silva / Botafogo
Momento especial
Em celebração ao Dia dos Pais, que será em 9 de agosto, os jogadores levaram os filhos para aproveitar um pouco da rotina de treino. Por meio das redes sociais, o Glorioso compartilhou imagens do momento especial.
 
 
 
Agenda
O próximo jogo do Botafogo acontecerá somente em 8 de agosto (sábado). Neste dia, o Glorioso vai enfrentar o Fluminense no Estádio Nilton Santos, a partir das 21h, pelo Campeonato Brasileiro.
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Allan em treino no Espaço Lonier
Júnior Santos treina no Espaço Lonier