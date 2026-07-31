Allan em treino no Espaço Lonier - Vítor Silva / Botafogo

Allan em treino no Espaço LonierVítor Silva / Botafogo

Publicado 31/07/2026 20:25 | Atualizado 31/07/2026 20:29

Rio - Depois do período de folga, o Botafogo se reapresentou no Espaço Lonier nesta sexta-feira (31), e o técnico Franclim Carvalho teve boas notícias. Nas imagens divulgadas pelo Glorioso, foi possível ver Allan e Júnior Santos em campo e com bola.

Já o atacante atuou pela última vez no dia 14 de maio, quando o Botafogo perdeu para a Chapecoense por 2 a 0. Na ocasião, Júnior Santos sofreu uma lesão no pé direito

Júnior Santos treina no Espaço Lonier Vítor Silva / Botafogo

Momento especial

Em celebração ao Dia dos Pais, que será em 9 de agosto, os jogadores levaram os filhos para aproveitar um pouco da rotina de treino. Por meio das redes sociais, o Glorioso compartilhou imagens do momento especial.

Agenda

O próximo jogo do Botafogo acontecerá somente em 8 de agosto (sábado). Neste dia, o Glorioso vai enfrentar o Fluminense no Estádio Nilton Santos, a partir das 21h, pelo Campeonato Brasileiro.