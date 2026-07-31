John Textor foi presidente do LyonVitor Silva / Botafogo
John Textor entra na Justiça e cobra R$ 123 milhões ao Lyon
Batalha judicial entre empresário e clube francês continua
Sem espaço, Wallace Davi pode ser emprestado pelo Botafogo
Aos 19 anos, volante não conseguiu se firmar no elenco principal do Glorioso
Botafogo terá semana livre para observar jogadores e adaptar reforços
Elenco se reapresentou nesta última sexta-feira (31), no CT Lonier, e iniciou os trabalhos para o jogo contra o Fluminense, no dia 8
Preparador que trabalhou com Gabriel Batista e Warleson elogia a dupla
Botafogo promoveu mudanças na posição e contratou os dois goleiros para reforçar o time
Goleiro está de saída do Botafogo e deve reforçar clube português
Alvinegro faz uma reformulação na posição; no ano passado, ele renovou com o Glorioso até março de 2027
Franclim Carvalho tem boas notícias em reapresentação do Botafogo
Allan e Júnior Santos apareceram no campo e trabalharam com bola no CT; os dois não disputam uma partida desde maio
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