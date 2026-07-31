Wilmar Roldán apitou O'Higgins x Boca Juniors pela Sul-Americana - AFP

Wilmar Roldán apitou O'Higgins x Boca Juniors pela Sul-AmericanaAFP

Publicado 31/07/2026 14:04

Rio - Conhecido árbitro do futebol sul-americano, Wilmar Roldán protagonizou uma cena inusitada durante o jogo entre O'Higgins e Boca Juniors, nesta última quinta-feira (30), pelos playoffs da Copa Sul-Americana. O colombiano empurrou o meio-campista argentino Leandro Paredes durante uma discussão.

O episódio aconteceu durante uma confusão aos 22 minutos do segundo tempo da partida. O zagueiro Jorge Figal, do Boca Juniors, cometeu uma falta dura em Martín Sarrafiore, do O'Higgins. Enquanto o árbitro Wilmar Roldán caminhava para aplicar o cartão amarelo, Leandro Paredes tentou impedir.

Durante a tentativa de impedir a punição ao companheiro, Leandro Paredes tentou atrapalhar o árbitro e afastou o braço. Wilmar Roldán, então, mostrou cartão amarelo para Jorge Figal e empurrou Leandro Paredes. Outros jogadores do Boca precisaram entrar no meio para separar os dois.

Wilmar Roldán ameaçou expulsar Leandro Paredes, mas desistiu. No final do jogo, puniu o meio-campista com cartão amarelo por reclamação. O O'Higgins venceu por 1 a 0 e devolveu o placar do jogo de ida, mas o Boca Juniors venceu nos pênaltis por 4 a 3 e avançou às oitavas de final.