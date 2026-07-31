Vini Jr com a seleção brasileira na Copa do MundoWillian Volcov / Parceiro / Agência O Dia

Mais artigos de Pedro Logato
Pedro Logato
Rio - O impasse do Real Madrid em relação a renovação de Vini Jr trouxe o Arsenal de volta para a briga. De acordo com informações da "ESPN", os Gunners estão confiantes na possibilidade de fechar a contratação do atacante brasileiro.
LEIA MAIS: Vozinha adia apresentação pela terceira vez e preocupa o Colo-Colo
O Real Madrid e Vini Jr recomeçaram as conversas pela ampliação de vínculo, mas não houve avanços. O clube espanhol não está disposto a aumentar a proposta, e o staff do brasileiro não deverá ceder. 
LEIA MAIS: Fifa inicia estudos para aumentar a Copa do Mundo para 64 seleções
José Mourinho é um dos grandes entusiastas da renovação de Vini Jr. O treinador do Real Madrid entende que o brasileiro é fundamental na montagem do elenco para a próxima temporada.
LEIA MAIS: Assessor de Infantino renuncia em protesto contra projeto da Fifa
Vini Jr atua pelo gigante espanhol desde 2019, quando foi vendido pelo Flamengo. Ele foi peça importante em dois títulos da Liga dos Campeões. O seu contrato se encerra em junho de 2027.