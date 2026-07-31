Vini Jr com a seleção brasileira na Copa do Mundo - Willian Volcov / Parceiro / Agência O Dia

Vini Jr com a seleção brasileira na Copa do MundoWillian Volcov / Parceiro / Agência O Dia

Publicado 31/07/2026 13:50 | Atualizado 31/07/2026 18:39

Rio - O impasse do Real Madrid em relação a renovação de Vini Jr trouxe o Arsenal de volta para a briga. De acordo com informações da "ESPN", os Gunners estão confiantes na possibilidade de fechar a contratação do atacante brasileiro.

O Real Madrid e Vini Jr recomeçaram as conversas pela ampliação de vínculo, mas não houve avanços. O clube espanhol não está disposto a aumentar a proposta, e o staff do brasileiro não deverá ceder.

José Mourinho é um dos grandes entusiastas da renovação de Vini Jr. O treinador do Real Madrid entende que o brasileiro é fundamental na montagem do elenco para a próxima temporada.

Vini Jr atua pelo gigante espanhol desde 2019, quando foi vendido pelo Flamengo. Ele foi peça importante em dois títulos da Liga dos Campeões. O seu contrato se encerra em junho de 2027.