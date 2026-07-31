Troféu da Copa do Mundo: torneio pode receber mais um aumento de seleções para 2030Carl de Souza / AFP
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