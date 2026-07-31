Vini Jr ainda está de férias e não retornou ao Real Madrid para a pré-temporada - Angela Weiss / AFP

Vini Jr ainda está de férias e não retornou ao Real Madrid para a pré-temporadaAngela Weiss / AFP

Publicado 31/07/2026 10:39

aceitar a proposta mais recente ou deixar o clube ainda nesta janela de transferências. A postura mais dura chega depois de

Vini Jr recebeu um recado direto do Real Madrid:ainda nesta janela de transferências. A postura mais dura chega depois de várias tentativas de acordo sem sucesso e a pressa do clube em resolver a situação.

Diante de uma negociação que se arrasta há meses, a diretoria comunicou aos representantes do atacante que não haverá novas rodadas de conversa. Além disso, não pretende aumentar o reajuste salarial já oferecido, segundo o jornal espanhol 'Marca'.



Por que o Real Madrid quer resolver logo



tem o temor de perdê-lo de graça no ano que vem. Afinal, o contrato vai até junho de 2027 como jogador revelado pelo

Mesmo Vini Jr como peça fundamental do time, a diretoria espanhola. Afinal, ocomo jogador revelado pelo Flamengo

Ou seja, ele já poderá assinar um pré-contrato com outro clube a partir de janeiro. Outra possibilidade seria o Real Madrid receber um valor bem menor para liberá-lo no meio da temporada.



Pesa também o interesse de outras equipes europeias. O Arsenal foi um dos clubes mais recentes a se planejar para uma possível proposta.



o clube inglês recebeu a informação de que Vini Jr renovaria e, por isso,

Entretanto, segundo informações da imprensa europeia,e, por isso, desistiu momentaneamente

O que pesa contra a renovação de Vini Jr



A principal questão que travou as negociações foi o pedido de reajuste salarial. O Real Madrid não pretende furar sua própria política de remuneração mesmo diante do pedido de uma de suas principais estrela.

De acordo com o 'Marca', a diretoria trata a estrutura salarial do elenco como uma "linha vermelha", sem espaço para exceções, seja qual for a importância do atleta.