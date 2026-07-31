Vini Jr ainda está de férias e não retornou ao Real Madrid para a pré-temporadaAngela Weiss / AFP
Real Madrid dá ultimato a Vini Jr sobre a renovação de contrato
Clube tem pressa para resolver a negociação e deseja uma resposta final do atacante brasileiro
Por que o Real Madrid quer resolver logo
O que pesa contra a renovação de Vini Jr
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