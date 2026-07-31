Anthony Smith chegou a disputar cinturão do UFC, mas hoje vive polêmica(Foto: Reprodução/UFC)
Segundo documentos judiciais obtidos pelo site "MMA Fighting", Anthony Smith foi detido na noite da última segunda-feira (27) e segue sob custódia em uma unidade prisional do condado de Sarpy. Contra o veterano pesam acusações de tentativa de agressão doméstica em primeiro grau - enquadramento que substituiu a classificação inicial de lesão corporal grave -, ameaça terrorista e cárcere privado em primeiro grau. Até o momento, as autoridades não divulgaram detalhes da ocorrência nem revelaram a identidade da suposta vítima. A audiência destinada à definição da fiança está prevista para esta quarta-feira (29).
A legislação do estado de Nebraska prevê punições severas para os crimes imputados ao lutador. A acusação relacionada à violência doméstica pode resultar em pena de até 20 anos de prisão caso haja condenação. Já os processos por ameaça terrorista e cárcere privado também são considerados crimes graves e podem gerar até três anos de reclusão cada, além de multas e período de liberdade supervisionada. Smith, entretanto, foi apenas acusado e permanece presumido inocente até eventual condenação judicial.
Trajetória no MMA
Apelidado de "Lionheart", Anthony Smith construiu uma carreira consolidada no MMA e alcançou seu momento de maior destaque em 2019, quando disputou o cinturão dos meio-pesados do UFC contra Jon Jones. Apesar da derrota por decisão unânime, o norte-americano permaneceu durante anos entre os principais nomes da categoria.
Ao longo da carreira profissional, Smith acumulou 39 vitórias e 22 derrotas. Depois de anunciar a aposentadoria em 2025, logo após ser nocauteado por Zhang Mingyang, o veterano decidiu retornar às competições. Neste ano, estreou no Gamebred Bareknuckle MMA, evento promovido por Jorge Masvidal, vencendo Chase Sherman por finalização. Paralelamente à carreira de atleta, também passou a integrar a equipe de comentaristas das transmissões do UFC.
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