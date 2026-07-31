Anthony Smith chegou a disputar cinturão do UFC, mas hoje vive polêmica - (Foto: Reprodução/UFC)

Anthony Smith chegou a disputar cinturão do UFC, mas hoje vive polêmica(Foto: Reprodução/UFC)

Publicado 31/07/2026 07:00

Anthony Smith enfrenta um dos momentos mais delicados de sua vida fora do octógono. Ex-desafiante ao cinturão dos meio-pesados do UFC, o norte-americano de 38 anos foi preso no estado de Nebraska, nos Estados Unidos, e passou a responder a graves acusações na esfera criminal. A informação foi divulgada inicialmente pelo portal "TMZ Sports".



Segundo documentos judiciais obtidos pelo site "MMA Fighting", Anthony Smith foi detido na noite da última segunda-feira (27) e segue sob custódia em uma unidade prisional do condado de Sarpy. Contra o veterano pesam acusações de tentativa de agressão doméstica em primeiro grau - enquadramento que substituiu a classificação inicial de lesão corporal grave -, ameaça terrorista e cárcere privado em primeiro grau. Até o momento, as autoridades não divulgaram detalhes da ocorrência nem revelaram a identidade da suposta vítima. A audiência destinada à definição da fiança está prevista para esta quarta-feira (29).



A legislação do estado de Nebraska prevê punições severas para os crimes imputados ao lutador. A acusação relacionada à violência doméstica pode resultar em pena de até 20 anos de prisão caso haja condenação. Já os processos por ameaça terrorista e cárcere privado também são considerados crimes graves e podem gerar até três anos de reclusão cada, além de multas e período de liberdade supervisionada. Smith, entretanto, foi apenas acusado e permanece presumido inocente até eventual condenação judicial.