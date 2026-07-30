Marlon deu show na luta principal do R1 Fighting Series 7 (Foto: Divulgação)
O desfecho veio aos 46 segundos do segundo round. Mesmo com Alves trabalhando com a guarda fechada, Santos encontrou espaço para encaixar uma cotovelada de baixo para cima que atingiu a cabeça do adversário. O golpe, semelhante a um movimento que marcou a carreira de Anderson Silva, derrubou Alves e encerrou o confronto.
A vitória ganhou peso adicional logo depois. Marlon foi anunciado como novo contratado do LFA, cumprindo na prática uma das propostas do R1 Fighting Series, que funciona como espaço para a prospecção de atletas que buscam avançar na carreira profissional.
No outro combate profissional da noite, Samuel Gomes e Jaime Souza percorreram os três rounds. Gomes controlou boa parte dos 15 minutos e venceu por decisão unânime dos árbitros. Um deles marcou 30 a 27, enquanto os outros dois anotaram 29 a 28.
Se entre os profissionais houve espaço para uma luta decidida nos pontos, o card amador não chegou a conhecer as papeletas dos juízes. Foram quatro combates e quatro interrupções.
Pedro Pereira abriu a sequência ao nocautear Enzo Assunção aos 1min18s do primeiro round. Vitor Januzzi superou Gilvan Junior aos 2min56s do segundo. Guilherme Rodrigues precisou de 56 segundos para vencer Max Arthur por nocaute técnico, enquanto Fabio William fechou a série ao derrotar Rodrigo Mendes, também por nocaute técnico, aos 1min56s do primeiro assalto.
Antes das disputas profissionais e amadoras, o R1 Fighting Series abriu espaço para lutas inclusivas, realizadas em parceria com a Secretaria de Esporte e Lazer do Distrito Federal. Ian e Vinicius Lima participaram do primeiro confronto de exibição, enquanto Iago e Iury fizeram o segundo. A iniciativa incluiu atletas com deficiência na mesma programação realizada na Arena Nilson Nelson.
O R1 Fighting Series funciona como uma etapa de desenvolvimento para competidores que buscam espaço no MMA profissional. A realização de lutas amadoras e profissionais no mesmo evento permite que atletas em diferentes momentos da carreira tenham contato com a estrutura utilizada durante a semana do LFA.
A programação na Arena Nilson Nelson continua nesta quinta-feira (30), com a pesagem cerimonial e as encaradas do LFA 238 - Distrito 1. Na sexta (31), serão realizadas as lutas do evento, com os pesos-galos Herbeth Sousa e Paulo Portillo encabeçando o card.
RESULTADOS COMPLETOS:
R1 Fighting Series 7
Arena Nilson Nelson, Brasília (DF)
29 de julho de 2026
Card profissional
Marlon Santos venceu Rogerio Alves Por nocaute aos 0:46 do R2
Samuel Gomes venceu Jaime Souza por decisão unânime (30-27, 29-28, 29-28)
Card amador
Pedro Pereira venceu Enzo Assunção por nocaute a 1:18 do R1
Vitor Januzzi venceu Gilvan Junior por nocaute aos 2:56 do R2
Guilherme Rodrigues venceu Max Arthur por nocaute técnico aos 0:56 do R1
Fabio William venceu Rodrigo Mendes via nocaute técnico a 1:56 do R1
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