Marlon deu show na luta principal do R1 Fighting Series 7 - (Foto: Divulgação)

Marlon deu show na luta principal do R1 Fighting Series 7 (Foto: Divulgação)

Publicado 30/07/2026 16:00 | Atualizado 30/07/2026 17:48

Uma cotovelada aplicada de baixo para cima alavancou o início de carreira de Marlon Santos no R1 Fighting Series 7. Nesta quarta-feira (29), na Arena Nilson Nelson, em Brasília, o peso-pesado nocauteou Rogério Alves na luta principal e, além da vitória, deixou o cage com um contrato com o LFA. O evento integrou a programação que antecede o LFA 238: Distrito 1 com a proposta de abrir espaço para atletas em desenvolvimento no MMA.



O desfecho veio aos 46 segundos do segundo round. Mesmo com Alves trabalhando com a guarda fechada, Santos encontrou espaço para encaixar uma cotovelada de baixo para cima que atingiu a cabeça do adversário. O golpe, semelhante a um movimento que marcou a carreira de Anderson Silva, derrubou Alves e encerrou o confronto.



A vitória ganhou peso adicional logo depois. Marlon foi anunciado como novo contratado do LFA, cumprindo na prática uma das propostas do R1 Fighting Series, que funciona como espaço para a prospecção de atletas que buscam avançar na carreira profissional.