Disputa de título vai agitar a luta principal do Outboxing Fight Night 4 (Foto: Divulgação)
A abertura da programação ficará por conta do Boxe feminino. Camille Santana encara Larissa "Lara Striker" em duelo válido pela categoria meio-médio, colocando frente a frente duas atletas em busca de afirmação no cenário profissional. Na sequência, o peso-médio terá o confronto entre Princy "O Brayan" Rodrigues e Maurício "Indiano" Pereira, que fará sua estreia no profissional.
O card principal começa com um combate entre dois atletas que chegam embalados por momentos distintos na carreira. Eduardo "Maguila" Martins retorna ao Outboxing Fight Night após vencer sua estreia profissional por nocaute no OFN3 e mede forças com Everaldo Rodrigues, que fará sua primeira apresentação na organização. O combate coloca frente a frente dois pugilistas em ascensão no cenário nacional.
Na luta seguinte, Paulo "Santo Amaro" Pereira enfrenta Lucas "Terremoto" Sousa, que fará seu debute no profissional. O duelo pela categoria peso-pena promete colocar em evidência a experiência de um atleta já consolidado diante da motivação de um estreante que terá a oportunidade de iniciar sua trajetória em um dos eventos que mais crescem no Boxe brasileiro.
O grande momento da noite será reservado para a disputa do título brasileiro do Conselho Nacional de Boxe (CNB) na categoria super-médio feminino. De um lado estará Adriana Araújo, um dos maiores nomes da história do Boxe feminino brasileiro, dona de uma carreira construída em competições nacionais e internacionais. Do outro, Dan Bastieri busca escrever o maior capítulo de sua trajetória profissional ao disputar o cinturão na luta principal do evento.
Mais do que definir uma campeã brasileira, o embate simboliza o momento vivido pelo Boxe feminino no país. Ao colocar duas atletas como protagonistas da noite, o Outboxing Fight Night reforça uma filosofia que acompanha o evento desde suas primeiras edições: oferecer espaço e reconhecimento aos atletas pelo mérito esportivo, independentemente do gênero, preservando a tradição da modalidade e a importância de quem sobe ao ringue.
Com ingressos disponíveis no linkhttps://www.sympla.com.br/evento/ofn4-outboxing-fight-night-4-edicao/3465722e transmissão ao vivo através do YouTube @outboxing.official, o OFN4 promete mais uma noite de grandes lutas, apresentações e resgate da nobre arte em 1º de agosto.
CARD COMPLETO:
Outboxing Fight Night 4
Sábado, 1º de agosto de 2026
Outboxing Rio Claro – Avenida 5, 3190 – Res. dos Bosques, Rio Claro-SP
Transmissão: https://www.youtube.com/@outboxing.official
Card principal
Cinturão super-médio CNB: Adriana Araújo x Dan Bastieri
Peso-pena: Paulo "Santo Amaro" Teixeira x Lucas "Terremoto" Sousa
Peso-meio-médio: Eduardo "Maguila" Martins x Everaldo Rodrigues
Card preliminar
Peso-médio: Princy "O Brayan" Rodrigues x Maurício "Indiano" Pereira
Peso-meio-médio: Camille Santana x Larissa "Lara Striker"
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.