Disputa de título vai agitar a luta principal do Outboxing Fight Night 4 - (Foto: Divulgação)

Disputa de título vai agitar a luta principal do Outboxing Fight Night 4 (Foto: Divulgação)

Publicado 28/07/2026 09:00 | Atualizado 28/07/2026 09:56

O Outboxing Fight Night está pronto para escrever mais um capítulo de sua história. Marcado para o dia 1º de agosto, em Rio Claro (SP), o OFN4 divulgou oficialmente o card completo da noite, que reunirá cinco combates de Boxe profissional, incluindo uma disputa de cinturão brasileiro. Mantendo a proposta de resgatar a tradição e a elegância da nobre arte, o evento volta a apostar em confrontos equilibrados, estrutura diferenciada e valorização dos atletas dentro e fora do ringue.



A abertura da programação ficará por conta do Boxe feminino. Camille Santana encara Larissa "Lara Striker" em duelo válido pela categoria meio-médio, colocando frente a frente duas atletas em busca de afirmação no cenário profissional. Na sequência, o peso-médio terá o confronto entre Princy "O Brayan" Rodrigues e Maurício "Indiano" Pereira, que fará sua estreia no profissional.