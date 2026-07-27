Ankalaev perdeu o cinturão meio-pesado para Poatan em revanche no UFC 320 (Foto: Reprodução/YouTube/UFC)
Em entrevista ao site "MMA Fighting", Ankalaev classificou o nocaute sofrido para o brasileiro em outubro de 2025 como um dos momentos mais dolorosos de sua trajetória. O lutador admitiu que precisou de um período para assimilar a derrota, especialmente por ter deixado o octógono sem o cinturão que havia conquistado meses antes.
“Deve ter sido o pior dia da minha vida, eu posso dizer. Eu perdi a luta, eu perdi o cinturão e foi muito difícil para eu voltar aqui. Mas o tempo foi tomado, o trabalho foi feito e eu estou de volta, um lutador totalmente diferente.”, refletiu Ankalaev.
A repercussão do resultado foi tão forte que Ankalaev chegou a interromper completamente sua rotina de preparação. De acordo com o próprio atleta, aproximadamente um mês foi necessário para que recuperasse a motivação e encontrasse forças para retornar à academia. O afastamento, porém, acabou servindo como uma espécie de período de reconstrução mental antes de uma nova fase na carreira.
“Não foi muito tempo, deve ter sido cerca de um mês que eu estava descansando e não conseguia me juntar para ir para o ginásio e coisas assim. Mas depois eu me juntei e voltei para a academia, e acho que estou na melhor forma que eu já estive, na melhor forma da minha vida”, destacou.
Reviravolta na rivalidade
A história entre os dois lutadores teve uma mudança radical em apenas alguns meses. No primeiro encontro, realizado no UFC 313, Ankalaev conseguiu neutralizar o jogo ofensivo de Poatan e conquistou uma vitória por decisão unânime. Naquele momento, o brasileiro carregava uma sequência de quatro triunfos por nocaute em disputas de cinturão, contra Jiri Prochazka, Jamahal Hill, novamente Prochazka e Khalil Rountree.
O russo, no entanto, encontrou a estratégia necessária para dificultar a atuação do então campeão. Com controle da distância, trabalho no clinch e a constante ameaça de quedas, Ankalaev conseguiu limitar a efetividade da trocação de Poatan e saiu vencedor após os cinco rounds.
O segundo capítulo, porém, teve um roteiro completamente diferente. A equipe de Poatan alegou que o brasileiro havia competido lesionado no primeiro confronto e prometeu uma versão mais agressiva na revanche. E foi exatamente isso que aconteceu no UFC 320. Alex partiu para cima desde o início, conectou um forte cruzado de direita e, na sequência, castigou o adversário no solo com golpes de ground and pound até conquistar o nocaute em apenas 80 segundos.
O resultado devolveu o cinturão ao brasileiro e obrigou Ankalaev a iniciar um novo caminho dentro da divisão. Agora, recuperado mentalmente e confiante em sua condição física, o russo tenta transformar aquele que considera o pior dia de sua vida em combustível para uma nova ascensão no UFC.
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