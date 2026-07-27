Ankalaev perdeu o cinturão meio-pesado para Poatan em revanche no UFC 320 - (Foto: Reprodução/YouTube/UFC)

Ankalaev perdeu o cinturão meio-pesado para Poatan em revanche no UFC 320 (Foto: Reprodução/YouTube/UFC)

Publicado 27/07/2026 17:00 | Atualizado 27/07/2026 20:24

A derrota para Alex Poatan no UFC 320 deixou marcas profundas em Magomed Ankalaev. Meses depois de conquistar o cinturão dos meio-pesados diante do brasileiro, no UFC 313, o russo perdeu o título de maneira contundente na revanche e precisou lidar não apenas com o revés esportivo, mas também com as consequências emocionais do resultado.



Em entrevista ao site "MMA Fighting", Ankalaev classificou o nocaute sofrido para o brasileiro em outubro de 2025 como um dos momentos mais dolorosos de sua trajetória. O lutador admitiu que precisou de um período para assimilar a derrota, especialmente por ter deixado o octógono sem o cinturão que havia conquistado meses antes.



“Deve ter sido o pior dia da minha vida, eu posso dizer. Eu perdi a luta, eu perdi o cinturão e foi muito difícil para eu voltar aqui. Mas o tempo foi tomado, o trabalho foi feito e eu estou de volta, um lutador totalmente diferente.”, refletiu Ankalaev.