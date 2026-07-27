Marinha superou o Exército e a Aeronáutica para brilhar no evento de Jiu-Jitsu - (Foto: Hugo Elevaty Esportes)

Marinha superou o Exército e a Aeronáutica para brilhar no evento de Jiu-Jitsu (Foto: Hugo Elevaty Esportes)

Publicado 27/07/2026 11:00

A Marinha do Brasil conquistou o bicampeonato do Campeonato de Jiu-Jitsu das Forças Armadas ao terminar novamente na liderança da classificação geral. A segunda edição da competição foi realizada no último fim de semana, no Centro de Educação Física Almirante Adalberto Nunes (CEFAN), no Rio de Janeiro, e reuniu 160 militares. O Exército Brasileiro ficou com a segunda colocação, enquanto a Força Aérea Brasileira (FAB) completou o pódio.



Promovido pelo Ministério da Defesa, por intermédio da Comissão Desportiva Militar do Brasil (CDMB), e com apoio da Legião da Boa Vontade (LBV) e Brazil Combat, o Campeonato das Forças Armadas integrou a programação de Jiu-Jitsu realizada no CEFAN no fim de semana. Paralelamente às disputas entre os militares, o complexo recebeu o Campeonato Brasileiro 2026 promovido pela Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Desportivo (CBJJD) e pela Federação de Jiu-Jitsu Desportivo do Estado do Rio de Janeiro (FJJD-Rio). Somados dois dias, 2.350 atletas passaram pelos tatames, com público circulante estimado em cerca de 2 mil pessoas por dia.