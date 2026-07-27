João Ramiro será uma das atrações do Turris Invitational, no dia 14 de novembro - (Foto: Dai Bueno)

João Ramiro será uma das atrações do Turris Invitational, no dia 14 de novembro (Foto: Dai Bueno)

Publicado 27/07/2026 08:00 | Atualizado 27/07/2026 20:21

Aos 17 anos, João Ramiro vive uma nova fase no Jiu-Jitsu. Faixa-roxa da Chute Boxe Monstro Castro, o atleta paranaense enfrentará Gabriel Moura na primeira edição do Turris Invitational, no dia 14 de novembro, no Rio de Janeiro, em um confronto que representa mais um passo em uma trajetória marcada por início precoce, afastamento e retomada.



Morador de Castro, no interior do Paraná, Ramiro começou a treinar aos três anos de idade e participou da primeira competição por volta dos sete. A entrada ainda criança no ambiente competitivo, porém, trouxe uma pressão que ele não conseguiu administrar naquele momento.