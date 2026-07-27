João Ramiro será uma das atrações do Turris Invitational, no dia 14 de novembro (Foto: Dai Bueno)
Morador de Castro, no interior do Paraná, Ramiro começou a treinar aos três anos de idade e participou da primeira competição por volta dos sete. A entrada ainda criança no ambiente competitivo, porém, trouxe uma pressão que ele não conseguiu administrar naquele momento.
A cobrança fez com que se afastasse primeiro das competições e, depois, dos treinamentos. Mesmo longe dos tatames, a ligação com o esporte permaneceu. Em 2023, João Ramiro decidiu retornar. A retomada exigiu a reconstrução da rotina, da confiança e da própria relação com o Jiu-Jitsu.
“Foi uma volta dura e árdua, mas não desisti. A resiliência fez com que hoje eu pudesse viver experiências incríveis através do Jiu-Jitsu", reflete o jovem atleta.
Desde então, o atleta voltou a competir e passou a acumular bons resultados. Segundo Ramiro, foram 12 títulos estaduais, além de uma sequência invicta em sua categoria nas temporadas de 2023 e 2024. João também ampliou sua experiência em competições de maior alcance. Participou do ADCC Open Rio de Janeiro e conquistou o título de sua categoria no AJP Tour Grand Slam Rio de Janeiro.
A evolução dentro dos tatames abriu caminho para o próximo desafio. João Ramiro enfrentará Gabriel Moura no Turris Invitational, em novembro, mas vê o compromisso principalmente como uma oportunidade de colocar em prática o trabalho desenvolvido desde o retorno.
Para o confronto, o faixa-roxa mantém uma preparação intensa e acompanha as apresentações do adversário. Na sua opinião, o estudo estratégico será importante para evitar a ansiedade, compreender os caminhos da luta e tomar decisões mais conscientes durante o combate.
A aproximação com Eduardo Turris, idealizador do Turris Invitational, começou pelas redes sociais, após a mãe de Ramiro encontrar uma publicação sobre apoio do advogado a competidores interessados em disputar o Campeonato Europeu. A mobilização de familiares e amigos ajudou o jovem a ser notado e, desde então, ele passou a receber suporte para ampliar sua participação em competições.
Agora, Ramiro pretende transformar o momento vivido fora dos tatames em desempenho dentro deles. A expectativa é por uma luta movimentada diante de Gabriel Moura e por uma nova oportunidade de mostrar a evolução construída desde a retomada da carreira.
“O Jiu-Jitsu juvenil deu um grande salto. Não será uma luta parada. Vou lutar para a frente e mostrar tudo o que sei", finalizou.
Depois de interromper a trajetória ainda jovem, João Ramiro voltou a ocupar espaço no cenário competitivo. O próximo confronto será mais um teste dentro de uma carreira que ele decidiu reconstruir a partir de 2023.
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