João Ramiro será uma das atrações do Turris Invitational, no dia 14 de novembro (Foto: Dai Bueno)

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Aos 17 anos, João Ramiro vive uma nova fase no Jiu-Jitsu. Faixa-roxa da Chute Boxe Monstro Castro, o atleta paranaense enfrentará Gabriel Moura na primeira edição do Turris Invitational, no dia 14 de novembro, no Rio de Janeiro, em um confronto que representa mais um passo em uma trajetória marcada por início precoce, afastamento e retomada.

Morador de Castro, no interior do Paraná, Ramiro começou a treinar aos três anos de idade e participou da primeira competição por volta dos sete. A entrada ainda criança no ambiente competitivo, porém, trouxe uma pressão que ele não conseguiu administrar naquele momento.
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A cobrança fez com que se afastasse primeiro das competições e, depois, dos treinamentos. Mesmo longe dos tatames, a ligação com o esporte permaneceu. Em 2023, João Ramiro decidiu retornar. A retomada exigiu a reconstrução da rotina, da confiança e da própria relação com o Jiu-Jitsu.

“Foi uma volta dura e árdua, mas não desisti. A resiliência fez com que hoje eu pudesse viver experiências incríveis através do Jiu-Jitsu", reflete o jovem atleta.

Desde então, o atleta voltou a competir e passou a acumular bons resultados. Segundo Ramiro, foram 12 títulos estaduais, além de uma sequência invicta em sua categoria nas temporadas de 2023 e 2024. João também ampliou sua experiência em competições de maior alcance. Participou do ADCC Open Rio de Janeiro e conquistou o título de sua categoria no AJP Tour Grand Slam Rio de Janeiro.

A evolução dentro dos tatames abriu caminho para o próximo desafio. João Ramiro enfrentará Gabriel Moura no Turris Invitational, em novembro, mas vê o compromisso principalmente como uma oportunidade de colocar em prática o trabalho desenvolvido desde o retorno.

Para o confronto, o faixa-roxa mantém uma preparação intensa e acompanha as apresentações do adversário. Na sua opinião, o estudo estratégico será importante para evitar a ansiedade, compreender os caminhos da luta e tomar decisões mais conscientes durante o combate.

A aproximação com Eduardo Turris, idealizador do Turris Invitational, começou pelas redes sociais, após a mãe de Ramiro encontrar uma publicação sobre apoio do advogado a competidores interessados em disputar o Campeonato Europeu. A mobilização de familiares e amigos ajudou o jovem a ser notado e, desde então, ele passou a receber suporte para ampliar sua participação em competições.

Agora, Ramiro pretende transformar o momento vivido fora dos tatames em desempenho dentro deles. A expectativa é por uma luta movimentada diante de Gabriel Moura e por uma nova oportunidade de mostrar a evolução construída desde a retomada da carreira.

“O Jiu-Jitsu juvenil deu um grande salto. Não será uma luta parada. Vou lutar para a frente e mostrar tudo o que sei", finalizou.

Depois de interromper a trajetória ainda jovem, João Ramiro voltou a ocupar espaço no cenário competitivo. O próximo confronto será mais um teste dentro de uma carreira que ele decidiu reconstruir a partir de 2023.