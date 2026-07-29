Evento de Kung-Fu agitou São Paulo no último fim de semana - (Foto: Divulgação/CBAMC)

Evento de Kung-Fu agitou São Paulo no último fim de semana (Foto: Divulgação/CBAMC)

Publicado 29/07/2026 11:00 | Atualizado 29/07/2026 20:27

A Copa Brasil de Kung-Fu Sênior e Iniciante reuniu mais de 850 atletas no último dia 25, no Ginásio Mané Garrincha, em São Paulo. Entre os competidores estavam crianças, jovens e adultos oriundos de projetos sociais apoiados pela Confederação Brasileira de Artes Marciais Chinesas – Kung-Fu (CBAMC), em uma iniciativa voltada à ampliação do acesso à modalidade.



A presença de iniciantes foi um dos focos da competição. Para parte deles, o evento representou a primeira experiência em um campeonato desse porte. A proposta permite que alunos que começaram recentemente no Kung-Fu, inclusive aqueles atendidos gratuitamente por projetos sociais, tenham contato com o ambiente competitivo.