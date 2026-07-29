Evento de Kung-Fu agitou São Paulo no último fim de semana (Foto: Divulgação/CBAMC)
A presença de iniciantes foi um dos focos da competição. Para parte deles, o evento representou a primeira experiência em um campeonato desse porte. A proposta permite que alunos que começaram recentemente no Kung-Fu, inclusive aqueles atendidos gratuitamente por projetos sociais, tenham contato com o ambiente competitivo.
A diversidade também apareceu nas faixas etárias. Iniciantes dividiram o ginásio com atletas seniores, enquanto familiares acompanharam as disputas das arquibancadas.
Presidente da CBAMC, Edilson José de Moraes afirma que levar novos públicos às competições faz parte do trabalho desenvolvido pela entidade.
“É exatamente para isso que trabalhamos. Trabalhamos para olhar as arquibancadas cheias, ver as famílias presentes e perceber a felicidade de cada atleta que entra na área de competição. Queremos que todos tenham a oportunidade de participar, independentemente da idade, da condição financeira ou do tempo de prática”.
Segundo o dirigente, os projetos sociais têm papel importante para que o Kung-Fu alcance pessoas que, em outras condições, poderiam ficar fora das competições.
“Muitos atletas estão participando de uma grande competição pela primeira vez. Talvez, sem esse trabalho e sem os projetos sociais, algumas dessas pessoas nunca tivessem essa oportunidade. Quando vemos uma criança, um jovem ou um atleta mais velho competindo, percebemos que todo o esforço vale a pena. O nosso maior resultado é proporcionar acesso, inclusão e pertencimento”.
A CBAMC pretende manter a aproximação entre seus campeonatos e os projetos sociais como parte da estratégia de popularização da modalidade.
“Seguiremos trabalhando para que o Kung-Fu chegue a cada vez mais pessoas e para que ninguém deixe de competir por falta de oportunidade”, afirmou Edilson.
A Copa Brasil foi realizada pela Confederação Brasileira de Artes Marciais Chinesas – Kung-Fu, com apoio da Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo.
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