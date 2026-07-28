Seminário reuniu 30 mulheres e foi um grande sucesso (Foto: LFA)
Especialista em defesa pessoal, Catenacci já treinou mais de 3 mil mulheres e também trabalha na preparação de agentes de segurança pública. No encontro promovido pelo LFA, participaram praticantes de Jiu-Jitsu, atletas de MMA e mulheres que tiveram o primeiro contato com técnicas voltadas à proteção em situações de risco.
A proposta foi apresentar conhecimentos e ferramentas que possam ser utilizados em momentos críticos, além de trabalhar a confiança das participantes. Ao comentar a segunda edição do projeto, Catenacci destacou justamente a possibilidade de preparar as mulheres para situações que espera que elas nunca precisem enfrentar.
"Espero que o conhecimento adquirido ontem jamais precise ser utilizado, mas que, se um dia for necessário, faça toda a diferença", afirmou o faixa-preta.
Entre as participantes estava a lutadora brasiliense Pietra Sena. Para ela, abrir a semana do evento com uma atividade destinada à comunidade amplia o alcance das artes marciais para além das competições.
"Foi um momento muito legal. Eu vim para prestigiar porque acredito que esse tipo de evento para a comunidade, para as mulheres, para as crianças, não só gera entretenimento, mas gera uma conscientização geral. Realmente está sendo incrível", disse Pietra.
As ações que antecedem o LFA 238 - Distrito 1 continuam nesta terça-feira (28). A partir das 15h, a Arena Nilson Nelson receberá crianças de projetos sociais apoiados pela Secretaria de Esporte e Lazer do Distrito Federal para uma palestra motivacional e uma atividade com Caio Borralho, peso-médio do UFC e comentarista do LFA.
Durante o encontro, Borralho contará parte de sua trajetória no esporte, abordando os desafios enfrentados ao longo da carreira e a importância da disciplina e da dedicação. A programação também prevê uma movimentação com as crianças participantes.
"Estou empolgado e feliz demais por dar essa palestra, fazer uma movimentação, enfim, dar um treino com as crianças dos projetos sociais de Brasília. Realmente fico muito feliz por poder retribuir para o mundo, para as pessoas que precisam, todas as bênçãos que Deus coloca na minha vida", afirmou Caio Borralho.
O ingresso solidário retirado para a semana do Distrito 1 permite o acesso às atividades realizadas na Arena Nilson Nelson, sujeito à lotação. A agenda ainda terá o R1 Fighting Series VII na quarta-feira (29), a pesagem cerimonial e as encaradas na quinta (30).
A programação termina na sexta-feira (31) com o LFA 238: Distrito 1, oferecido pela Monster Energy. O evento terá como luta principal o confronto entre o brasiliense Herbeth Sousa e o uruguaio Paulo Portillo, pela divisão dos pesos-galos.
Confira a agenda da semana:
Semana do LFA 238 - Distrito 1
Local: Arena Nilson Nelson, Brasília (DF)
-Terça-feira (28/7), às 15h
Palestra motivacional com Caio Borralho e ação social com crianças
-Quarta-feira (29/7), às 19h
R1 Fighting Series VII
-Quinta-feira (30/7), às 13h
Pesagem cerimonial e encaradas oficiais do LFA 238
-Sexta-feira (31/7), abertura dos portões às 16h30
LFA 238: Distrito 1
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