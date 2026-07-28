Seminário reuniu 30 mulheres e foi um grande sucesso - (Foto: LFA)

Seminário reuniu 30 mulheres e foi um grande sucesso (Foto: LFA)

Publicado 28/07/2026 06:00 | Atualizado 28/07/2026 18:07

A semana do LFA 238: Distrito 1 começou fora do cage e com atenção voltada às mulheres. Na segunda-feira (27), o faixa-preta de Jiu-Jitsu Márcio Catenacci ministrou a segunda edição do LFA Self Defense, seminário de defesa pessoal que reuniu 30 participantes na Arena Nilson Nelson, em Brasília.



Especialista em defesa pessoal, Catenacci já treinou mais de 3 mil mulheres e também trabalha na preparação de agentes de segurança pública. No encontro promovido pelo LFA, participaram praticantes de Jiu-Jitsu, atletas de MMA e mulheres que tiveram o primeiro contato com técnicas voltadas à proteção em situações de risco.

A proposta foi apresentar conhecimentos e ferramentas que possam ser utilizados em momentos críticos, além de trabalhar a confiança das participantes. Ao comentar a segunda edição do projeto, Catenacci destacou justamente a possibilidade de preparar as mulheres para situações que espera que elas nunca precisem enfrentar."Espero que o conhecimento adquirido ontem jamais precise ser utilizado, mas que, se um dia for necessário, faça toda a diferença", afirmou o faixa-preta.Entre as participantes estava a lutadora brasiliense Pietra Sena. Para ela, abrir a semana do evento com uma atividade destinada à comunidade amplia o alcance das artes marciais para além das competições."Foi um momento muito legal. Eu vim para prestigiar porque acredito que esse tipo de evento para a comunidade, para as mulheres, para as crianças, não só gera entretenimento, mas gera uma conscientização geral. Realmente está sendo incrível", disse Pietra.As ações que antecedem o LFA 238 - Distrito 1 continuam nesta terça-feira (28). A partir das 15h, a Arena Nilson Nelson receberá crianças de projetos sociais apoiados pela Secretaria de Esporte e Lazer do Distrito Federal para uma palestra motivacional e uma atividade com Caio Borralho, peso-médio do UFC e comentarista do LFA.Durante o encontro, Borralho contará parte de sua trajetória no esporte, abordando os desafios enfrentados ao longo da carreira e a importância da disciplina e da dedicação. A programação também prevê uma movimentação com as crianças participantes."Estou empolgado e feliz demais por dar essa palestra, fazer uma movimentação, enfim, dar um treino com as crianças dos projetos sociais de Brasília. Realmente fico muito feliz por poder retribuir para o mundo, para as pessoas que precisam, todas as bênçãos que Deus coloca na minha vida", afirmou Caio Borralho.O ingresso solidário retirado para a semana do Distrito 1 permite o acesso às atividades realizadas na Arena Nilson Nelson, sujeito à lotação. A agenda ainda terá o R1 Fighting Series VII na quarta-feira (29), a pesagem cerimonial e as encaradas na quinta (30).A programação termina na sexta-feira (31) com o LFA 238: Distrito 1, oferecido pela Monster Energy. O evento terá como luta principal o confronto entre o brasiliense Herbeth Sousa e o uruguaio Paulo Portillo, pela divisão dos pesos-galos.-Terça-feira (28/7), às 15hPalestra motivacional com Caio Borralho e ação social com crianças-Quarta-feira (29/7), às 19hR1 Fighting Series VII-Quinta-feira (30/7), às 13hPesagem cerimonial e encaradas oficiais do LFA 238-Sexta-feira (31/7), abertura dos portões às 16h30LFA 238: Distrito 1