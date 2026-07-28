Brasileiro de Jiu-Jitsu Desportivo contou com lutas de alto nível no CEFAN (Foto: Hugo Nascimento / @recortedaluta)
No sábado, as disputas do juvenil, adulto e master colocaram frente a frente algumas das principais equipes do país no Brasileiro de Jiu-Jitsu Desportivo. Ao fim da competição - válida pela quinta etapa do Circuito Rio Mineirinho 2026 -, a Double Five conquistou o título geral, seguida por Instituto Vencedores em Cristo, Fábrica de Monstro BJJ, GFTeam e Viper BJJ.
A abertura do domingo foi reservada para um momento histórico: o Campeonato de Jiu-Jitsu das Forças Armadas, promovido pelo Ministério da Defesa, por intermédio da Comissão Desportiva Militar do Brasil (CDMB), com organização da CBJJD. Reunindo cerca de 160 militares das três forças - Exército, Marinha e Aeronáutica -, a competição consagrou a Marinha como campeã e mostrou a relevância da modalidade também no ambiente militar.
Em paralelo, o Brasileiro Kids tomou conta dos tatames com centenas de crianças e famílias, tendo como um dos pontos altos o já tradicional Festival Mineirinho Original, iniciativa que aproxima os pequenos do ambiente competitivo de forma lúdica e educativa. Entre as equipes, o Instituto Vencedores em Cristo conquistou o título kids (pré-mirim a infanto-juvenil), à frente de Viper BJJ, Top Brother, GFTeam e Atos.
"Na abertura do domingo tivemos o Campeonato de Jiu-Jitsu das Forças Armadas, que reuniu faixas-marrom e preta do Exército, Marinha e Aeronáutica, consagrando a Marinha campeã. Em paralelo, o Brasileiro Kids reuniu centenas de atletas, com destaque para o nosso já tradicional Festival Mineirinho Original, sucesso entre os pequenos e pais", destacou o presidente da CBJJD, Rogério Gavazza.
Quem também celebrou o fim de semana foi o faixa-preta Vinicius Chulapa, representante do Instituto Vencedores em Cristo. "Mais uma vez campeão brasileiro, graças a Deus. Quero agradecer à CBJJD por olhar pelos nossos projetos sociais. É muito difícil vir do interior para cá, estamos sempre na batalha, mas voltar para Cantagalo com a medalha de ouro e o título por equipes kids não tem preço", afirmou o professor, que liderou mais de 30 crianças durante o Brasileiro Kids.
Já nos absolutos do Brasileiro de Jiu-Jitsu Desportivo, na faixa-preta, ouro para Jeferson Ramos (Instituto Vencedores em Cristo) no adulto, Raphael Guerra (Double Five) no master 1/2 e Sergio Britos (IVC) no master 3/4/5/6. Ainda no adulto, outros campeões foram o faixa-azul Reinaldo Neto (Double Five), o faixa-roxa Aluizio Campos (GFTeam) e o faixa-marrom Rayner Vieira (Gavazza BJJ). No juvenil, quem brilhou foi o faixa-azul Lucas Freitas (Nova União), um dos representantes da bolsa Atleta Mineirinho Gold Team.
Entre as mulheres, Maria Eduarda (Viper BJJ) venceu o peso aberto na faixa-azul adulto e Rhaissa Soares (Instituto Vencedores em Cristo) no juvenil, enquanto Gabrielly Oliveira (FJU BJJ) foi a grande campeã na faixa-roxa.
Mais do que definir campeões, o Brasileiro de Jiu-Jitsu Desportivo reforçou a essência do Circuito Rio Mineirinho: unir alto rendimento, formação de atletas e inclusão social em um mesmo ambiente. Entre tatames lotados, arquibancadas cheias e histórias que vão muito além das medalhas, o CEFAN voltou a confirmar por que é um dos principais palcos do Jiu-Jitsu no Rio atualmente.
Agora, a próxima parada do Circuito será nos dias 29 e 30 de agosto, quando o Rio Winter National Open, válido pela sexta etapa, chega para agitar o Rio de Janeiro. As inscrições já estão abertas no site www.cbjjd.com.br.
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