Brasileiro de Jiu-Jitsu Desportivo contou com lutas de alto nível no CEFAN - (Foto: Hugo Nascimento / @recortedaluta)

Brasileiro de Jiu-Jitsu Desportivo contou com lutas de alto nível no CEFAN (Foto: Hugo Nascimento / @recortedaluta)

Publicado 28/07/2026 08:00 | Atualizado 28/07/2026 17:41

O CEFAN voltou a respirar Jiu-Jitsu no último fim de semana (25 e 26/07). Durante dois dias de grandes disputas, o Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu Desportivo da CBJJD reuniu mais de 2.300 atletas de diferentes estados em um evento marcado pelo alto nível técnico, integração entre equipes e valorização do esporte. Realizado em parceria com o Centro de Educação Física Almirante Adalberto Nunes (CEFAN) e com o patrocínio dos Refrigerantes Mineirinho, o evento reforçou o crescimento do Circuito Rio Mineirinho e transformou o tradicional palco da Penha em mais uma grande celebração da arte suave.



No sábado, as disputas do juvenil, adulto e master colocaram frente a frente algumas das principais equipes do país no Brasileiro de Jiu-Jitsu Desportivo. Ao fim da competição - válida pela quinta etapa do Circuito Rio Mineirinho 2026 -, a Double Five conquistou o título geral, seguida por Instituto Vencedores em Cristo, Fábrica de Monstro BJJ, GFTeam e Viper BJJ.

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A abertura do domingo foi reservada para um momento histórico: o Campeonato de Jiu-Jitsu das Forças Armadas, promovido pelo Ministério da Defesa, por intermédio da Comissão Desportiva Militar do Brasil (CDMB), com organização da CBJJD. Reunindo cerca de 160 militares das três forças - Exército, Marinha e Aeronáutica -, a competição consagrou a Marinha como campeã e mostrou a relevância da modalidade também no ambiente militar.



Em paralelo, o Brasileiro Kids tomou conta dos tatames com centenas de crianças e famílias, tendo como um dos pontos altos o já tradicional Festival Mineirinho Original, iniciativa que aproxima os pequenos do ambiente competitivo de forma lúdica e educativa. Entre as equipes, o Instituto Vencedores em Cristo conquistou o título kids (pré-mirim a infanto-juvenil), à frente de Viper BJJ, Top Brother, GFTeam e Atos.



"Na abertura do domingo tivemos o Campeonato de Jiu-Jitsu das Forças Armadas, que reuniu faixas-marrom e preta do Exército, Marinha e Aeronáutica, consagrando a Marinha campeã. Em paralelo, o Brasileiro Kids reuniu centenas de atletas, com destaque para o nosso já tradicional Festival Mineirinho Original, sucesso entre os pequenos e pais", destacou o presidente da CBJJD, Rogério Gavazza. A abertura do domingo foi reservada para um momento histórico: o Campeonato de Jiu-Jitsu das Forças Armadas, promovido pelo Ministério da Defesa, por intermédio da Comissão Desportiva Militar do Brasil (CDMB), com organização da CBJJD. Reunindo cerca de 160 militares das três forças - Exército, Marinha e Aeronáutica -, a competição consagrou a Marinha como campeã e mostrou a relevância da modalidade também no ambiente militar.Em paralelo, o Brasileiro Kids tomou conta dos tatames com centenas de crianças e famílias, tendo como um dos pontos altos o já tradicional Festival Mineirinho Original, iniciativa que aproxima os pequenos do ambiente competitivo de forma lúdica e educativa. Entre as equipes, o Instituto Vencedores em Cristo conquistou o título kids (pré-mirim a infanto-juvenil), à frente de Viper BJJ, Top Brother, GFTeam e Atos."Na abertura do domingo tivemos o Campeonato de Jiu-Jitsu das Forças Armadas, que reuniu faixas-marrom e preta do Exército, Marinha e Aeronáutica, consagrando a Marinha campeã. Em paralelo, o Brasileiro Kids reuniu centenas de atletas, com destaque para o nosso já tradicional Festival Mineirinho Original, sucesso entre os pequenos e pais", destacou o presidente da CBJJD, Rogério Gavazza.

Militares roubaram a cena no domingo, com a Marinha campeã (Foto: CBJJD)

Quem também celebrou o fim de semana foi o faixa-preta Vinicius Chulapa, representante do Instituto Vencedores em Cristo. "Mais uma vez campeão brasileiro, graças a Deus. Quero agradecer à CBJJD por olhar pelos nossos projetos sociais. É muito difícil vir do interior para cá, estamos sempre na batalha, mas voltar para Cantagalo com a medalha de ouro e o título por equipes kids não tem preço", afirmou o professor, que liderou mais de 30 crianças durante o Brasileiro Kids.



Já nos absolutos do Brasileiro de Jiu-Jitsu Desportivo, na faixa-preta, ouro para Jeferson Ramos (Instituto Vencedores em Cristo) no adulto, Raphael Guerra (Double Five) no master 1/2 e Sergio Britos (IVC) no master 3/4/5/6. Ainda no adulto, outros campeões foram o faixa-azul Reinaldo Neto (Double Five), o faixa-roxa Aluizio Campos (GFTeam) e o faixa-marrom Rayner Vieira (Gavazza BJJ). No juvenil, quem brilhou foi o faixa-azul Lucas Freitas (Nova União), um dos representantes da bolsa Atleta Mineirinho Gold Team.



Entre as mulheres, Maria Eduarda (Viper BJJ) venceu o peso aberto na faixa-azul adulto e Rhaissa Soares (Instituto Vencedores em Cristo) no juvenil, enquanto Gabrielly Oliveira (FJU BJJ) foi a grande campeã na faixa-roxa.



Mais do que definir campeões, o Brasileiro de Jiu-Jitsu Desportivo reforçou a essência do Circuito Rio Mineirinho: unir alto rendimento, formação de atletas e inclusão social em um mesmo ambiente. Entre tatames lotados, arquibancadas cheias e histórias que vão muito além das medalhas, o CEFAN voltou a confirmar por que é um dos principais palcos do Jiu-Jitsu no Rio atualmente.



Agora, a próxima parada do Circuito será nos dias 29 e 30 de agosto, quando o Rio Winter National Open, válido pela sexta etapa, chega para agitar o Rio de Janeiro. As inscrições já estão abertas no site www.cbjjd.com.br.

Quem também celebrou o fim de semana foi o faixa-preta Vinicius Chulapa, representante do Instituto Vencedores em Cristo. "Mais uma vez campeão brasileiro, graças a Deus. Quero agradecer à CBJJD por olhar pelos nossos projetos sociais. É muito difícil vir do interior para cá, estamos sempre na batalha, mas voltar para Cantagalo com a medalha de ouro e o título por equipes kids não tem preço", afirmou o professor, que liderou mais de 30 crianças durante o Brasileiro Kids.Já nos absolutos do Brasileiro de Jiu-Jitsu Desportivo, na faixa-preta, ouro para Jeferson Ramos (Instituto Vencedores em Cristo) no adulto, Raphael Guerra (Double Five) no master 1/2 e Sergio Britos (IVC) no master 3/4/5/6. Ainda no adulto, outros campeões foram o faixa-azul Reinaldo Neto (Double Five), o faixa-roxa Aluizio Campos (GFTeam) e o faixa-marrom Rayner Vieira (Gavazza BJJ). No juvenil, quem brilhou foi o faixa-azul Lucas Freitas (Nova União), um dos representantes da bolsa Atleta Mineirinho Gold Team.Entre as mulheres, Maria Eduarda (Viper BJJ) venceu o peso aberto na faixa-azul adulto e Rhaissa Soares (Instituto Vencedores em Cristo) no juvenil, enquanto Gabrielly Oliveira (FJU BJJ) foi a grande campeã na faixa-roxa.Mais do que definir campeões, o Brasileiro de Jiu-Jitsu Desportivo reforçou a essência do Circuito Rio Mineirinho: unir alto rendimento, formação de atletas e inclusão social em um mesmo ambiente. Entre tatames lotados, arquibancadas cheias e histórias que vão muito além das medalhas, o CEFAN voltou a confirmar por que é um dos principais palcos do Jiu-Jitsu no Rio atualmente.Agora, a próxima parada do Circuito será nos dias 29 e 30 de agosto, quando o Rio Winter National Open, válido pela sexta etapa, chega para agitar o Rio de Janeiro. As inscrições já estão abertas no site www.cbjjd.com.br.