Segundo Conor McGregor, ele deve fazer sua despedida do UFC em 2027 (Foto: Reprodução/UFC)
A mensagem publicada pelo ex-campeão dos pesos-penas e leves chamou atenção pela forma como o lutador se referiu ao futuro. McGregor classificou o eventual combate como sua “Última Dança”, indicando que a intenção é cumprir o último compromisso previsto em seu contrato com o UFC e, a partir daí, avaliar os próximos passos de sua carreira.
“O que seria uma surra histórica agora terá que ser reprogramada. Semana Internacional da Luta de 2027. A Última Dança“, escreveu McGregor na legenda da publicação.
A previsão está diretamente ligada ao problema físico que interrompeu seu aguardado retorno ao octógono. No UFC 329, realizado no dia 11 de julho, McGregor enfrentou Max Holloway, mas o duelo terminou de maneira precoce, após apenas 69 segundos. O irlandês sofreu uma lesão no joelho direito durante os primeiros movimentos do confronto e posteriormente confirmou danos no ligamento cruzado anterior (LCA) e no menisco. O atleta deverá passar por cirurgia e encara um processo de recuperação estimado em cerca de um ano.
O que vem depois do UFC?
Mesmo projetando uma possível despedida da organização, McGregor não dá sinais de que pretende abandonar completamente os esportes de combate. O irlandês já demonstrou interesse em voltar a atuar profissionalmente no Boxe e mantém uma relação próxima com o BKFC, entidade especializada em combates sem luvas da qual também é sócio.
O adversário de uma eventual última apresentação pelo UFC, porém, ainda é uma incógnita. Uma nova luta contra Holloway poderia ser considerada, já que os dois atletas possuem uma vitória cada no histórico do confronto. Antes de qualquer negociação, entretanto, McGregor terá de cumprir todas as etapas de sua recuperação.
A mensagem publicada pelo irlandês, portanto, pode representar o primeiro esboço daquele que seria seu último capítulo no UFC. Caso consiga retornar dentro do cronograma planejado, a Semana Internacional da Luta de 2027 poderá ganhar uma atração de peso: a possível despedida de uma das maiores estrelas da história do MMA.
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