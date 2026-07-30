Segundo Conor McGregor, ele deve fazer sua despedida do UFC em 2027 - (Foto: Reprodução/UFC)

Segundo Conor McGregor, ele deve fazer sua despedida do UFC em 2027 (Foto: Reprodução/UFC)

Publicado 30/07/2026 10:15

Conor McGregor já parece pensar no momento em que voltará a competir, mas o possível retorno ao UFC também pode marcar o encerramento de sua trajetória na organização. Em processo de recuperação da grave lesão sofrida no joelho direito, o astro irlandês revelou nas redes sociais que pretende realizar sua última luta pelo Ultimate durante a Semana Internacional da Luta de 2027, em Las Vegas (EUA).



A mensagem publicada pelo ex-campeão dos pesos-penas e leves chamou atenção pela forma como o lutador se referiu ao futuro. McGregor classificou o eventual combate como sua “Última Dança”, indicando que a intenção é cumprir o último compromisso previsto em seu contrato com o UFC e, a partir daí, avaliar os próximos passos de sua carreira.



“O que seria uma surra histórica agora terá que ser reprogramada. Semana Internacional da Luta de 2027. A Última Dança“, escreveu McGregor na legenda da publicação.



A previsão está diretamente ligada ao problema físico que interrompeu seu aguardado retorno ao octógono. No UFC 329, realizado no dia 11 de julho, McGregor enfrentou Max Holloway, mas o duelo terminou de maneira precoce, após apenas 69 segundos. O irlandês sofreu uma lesão no joelho direito durante os primeiros movimentos do confronto e posteriormente confirmou danos no ligamento cruzado anterior (LCA) e no menisco. O atleta deverá passar por cirurgia e encara um processo de recuperação estimado em cerca de um ano.