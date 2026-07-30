World Cup vai levar Jiu-Jitsu de alto nível até Cascais - (Foto: @cvphotos.pt)

World Cup vai levar Jiu-Jitsu de alto nível até Cascais (Foto: @cvphotos.pt)

Publicado 30/07/2026 09:00 | Atualizado 30/07/2026 09:05

A contagem regressiva para a World Cup 2026 já começou. Marcada para o dia 12 de setembro, a principal competição do Circuito Nacional Português da ISBJJA levará atletas de diferentes países ao Pavilhão Salesianos do Estoril, em Cascais, cidade que volta a ser o centro das atenções do Jiu-Jitsu europeu. Com inscrições abertas em www.isbjja.com, o evento promete reunir grandes equipes em uma disputa decisiva da temporada.



Localizada na região metropolitana de Lisboa e conhecida pelas belas praias, infraestrutura e fácil acesso, Cascais reúne características que fazem dela um dos principais destinos esportivos de Portugal. Com proximidade ao aeroporto internacional da capital portuguesa, a cidade oferece ampla rede hoteleira, opções de lazer e mobilidade, facilitando a experiência de atletas, professores e familiares durante a competição.