World Cup vai levar Jiu-Jitsu de alto nível até Cascais (Foto: @cvphotos.pt)

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A contagem regressiva para a World Cup 2026 já começou. Marcada para o dia 12 de setembro, a principal competição do Circuito Nacional Português da ISBJJA levará atletas de diferentes países ao Pavilhão Salesianos do Estoril, em Cascais, cidade que volta a ser o centro das atenções do Jiu-Jitsu europeu. Com inscrições abertas em www.isbjja.com, o evento promete reunir grandes equipes em uma disputa decisiva da temporada.

Localizada na região metropolitana de Lisboa e conhecida pelas belas praias, infraestrutura e fácil acesso, Cascais reúne características que fazem dela um dos principais destinos esportivos de Portugal. Com proximidade ao aeroporto internacional da capital portuguesa, a cidade oferece ampla rede hoteleira, opções de lazer e mobilidade, facilitando a experiência de atletas, professores e familiares durante a competição.
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A estrutura da World Cup também é um dos diferenciais da ISBJJA. Além de disputas Gi & No-Gi em alto nível, o campeonato terá premiação em dinheiro para as melhores equipes e papel decisivo na corrida pelos títulos da temporada. A expectativa é de reunir algumas das principais academias da Europa, consolidando a competição como uma das mais importantes do calendário internacional da modalidade.

Com organização reconhecida e um cenário ideal para grandes eventos, a World Cup chega para reforçar o crescimento do Jiu-Jitsu em Portugal e o trabalho desenvolvido pela ISBJJA. As inscrições seguem abertas no site www.isbjja.com, e a expectativa é de mais uma edição histórica em Cascais, reunindo esporte, integração e disputas de alto nível dentro e fora dos tatames.