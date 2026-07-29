Ian Garry vem treinando com Charles para luta contra Makhachev no UFC 330 - (Foto: Reprodução/Instagram)

Ian Garry vem treinando com Charles para luta contra Makhachev no UFC 330 (Foto: Reprodução/Instagram)

Publicado 29/07/2026 19:00 | Atualizado 29/07/2026 22:07

Islam Makhachev não parece preocupado com a presença de Charles do Bronx no corner de Ian Machado Garry para o UFC 330. Pelo contrário. Ao ser questionado sobre a possibilidade de o brasileiro contribuir com informações para a preparação do próximo desafiante ao cinturão dos meio-médios, o campeão aproveitou para ironizar o antigo adversário e recordar o desfecho do confronto entre eles.



Em entrevista ao site "MMA Fighting", o russo foi questionado sobre o que Charles do Bronx, que é parceiro de treinos de Ian Garry na Chute Boxe/Diego Lima, poderia ensinar ao irlandês antes do confronto marcado para o dia 15 de agosto, na Filadélfia (EUA). Makhachev respondeu com uma provocação baseada justamente na maneira como derrotou o brasileiro no UFC.



“Charles (do Bronx) pode ensiná-lo como bater (em desistência) rápido. É isso”, rebateu Islam Makhachev.



O comentário faz referência ao duelo realizado em outubro de 2022. Na ocasião, Makhachev enfrentou Charles do Bronx pelo cinturão dos pesos-leves e encerrou o combate por finalização, conquistando o título que permaneceu em sua posse até a mudança de categoria. Agora, os caminhos dos dois voltam a se cruzar indiretamente, com Charles ajudando Ian Garry na preparação para tentar destronar o russo.