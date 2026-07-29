Ian Garry vem treinando com Charles para luta contra Makhachev no UFC 330 (Foto: Reprodução/Instagram)
Em entrevista ao site "MMA Fighting", o russo foi questionado sobre o que Charles do Bronx, que é parceiro de treinos de Ian Garry na Chute Boxe/Diego Lima, poderia ensinar ao irlandês antes do confronto marcado para o dia 15 de agosto, na Filadélfia (EUA). Makhachev respondeu com uma provocação baseada justamente na maneira como derrotou o brasileiro no UFC.
“Charles (do Bronx) pode ensiná-lo como bater (em desistência) rápido. É isso”, rebateu Islam Makhachev.
O comentário faz referência ao duelo realizado em outubro de 2022. Na ocasião, Makhachev enfrentou Charles do Bronx pelo cinturão dos pesos-leves e encerrou o combate por finalização, conquistando o título que permaneceu em sua posse até a mudança de categoria. Agora, os caminhos dos dois voltam a se cruzar indiretamente, com Charles ajudando Ian Garry na preparação para tentar destronar o russo.
Experiência no topo
A confiança de Islam Makhachev antes de sua primeira defesa do cinturão dos meio-médios não é por acaso. O russo chega ao UFC 330 carregando o status de um dos principais nomes da organização e dono de uma trajetória vitoriosa na elite do MMA.
Antes de subir para a divisão até 77kg, Islam dominou a categoria dos leves e se consolidou como campeão. A mudança de peso teve como objetivo buscar um segundo título do UFC e, após alcançar o topo da nova divisão, o atleta também assumiu a liderança do ranking peso-por-peso do Ultimate.
Do outro lado, Ian Machado Garry terá a missão de conquistar o cinturão justamente diante de um dos lutadores mais dominantes da atualidade. Para isso, o irlandês contará com o auxílio de Charles do Bronx, que conhece de perto as características do campeão e agora tenta usar essa experiência para ajudar seu companheiro de equipe a encontrar um caminho para superar Makhachev.
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