Global Sports Conference vai unir conhecimento, inovação e impacto social - (Foto: Hugo Nascimento)

Global Sports Conference vai unir conhecimento, inovação e impacto social(Foto: Hugo Nascimento)

Publicado 30/07/2026 07:00 | Atualizado 30/07/2026 10:04

A proposta de transformar as artes marciais em uma plataforma de conhecimento, inovação e impacto social ganha força com o Global Sports Conference 2026, primeiro congresso brasileiro dedicado à integração entre ciência, saúde, educação, performance e transformação social a partir dos esportes de combate.



Marcado para os dias 19 e 20 de setembro, no Rio de Janeiro, o evento reunirá atletas, pesquisadores, profissionais da saúde, educadores, gestores públicos e representantes de projetos sociais em uma programação multidisciplinar inédita no país.



O projeto é idealizado pelo Instituto Comunidade Saudável, sob gestão de Rafael Carino e Alberto Andrade, diretor jurídico do órgão. Também fazem parte do programa o professor Felipe Teixeira, phD em Engenharia Biomédica, e Marcos Castro, jornalista e especialista em comunicação estratégica.

Campeão mundial e brasileiro de Jiu-Jitsu, ex-campeão do UFC IX e terapeuta especializado em dependência química Rafael Carino destaca a importância da iniciativa e o trabalho desenvolvido pela equipe responsável pela organização da conferência. Segundo ele, o objetivo é entregar ao público uma experiência diferenciada, baseada na troca de conhecimento e na valorização das artes marciais como ferramenta de desenvolvimento humano.“Fazer parte desse projeto, que envolve o Ciclo do Conhecimento e o Global Sports Conference, é uma honra. É um momento de grande importância na minha carreira profissional. Estou liderando esse projeto com pessoas que eu confio e que são muito competentes. Juntos, estamos desenvolvendo um modo de trazer o melhor para os participantes e a todos que vão acompanhar esse grande projeto”, exaltou Rafael Carino.Antes da realização da conferência, a organização promoverá o Ciclo do Conhecimento – Lutas como Instrumento de Transformação Social, uma série de encontros gratuitos realizada em parceria com a Universidade Estácio durante o mês de agosto.A programação começa no dia 11 de agosto, no campus Maracanã, com o painel “Lutas e Projetos Sociais: trajetórias de transformação, pertencimento e construção de futuro”, reunindo Rogério Minotouro, Pedro Alex “Bombom” e Fabrício Xavier. No dia 20 de agosto, o campus Copacabana recebe o debate “Luta e Resiliência: mulheres no combate ao assédio e à conquista de espaço”, com representantes da Comissão de Mulheres e convidadas especiais.A programação prossegue no dia 26 de agosto, novamente no campus Maracanã, com o encontro “Luta e Superação: o tatame como caminho na recuperação da dependência química”, conduzido por Rafael Carino e Fernando Tererê. O Ciclo do Conhecimento será encerrado em 31 de agosto, no campus Presidente Vargas, com o painel “Lutas e Alto Rendimento: formação, desempenho e caminhos para a excelência esportiva”, que contará com André Bitang, Dr. Antônio Assef (Dr. Porrada) e Fabrício Xavier.Para Rafael Carino, um dos momentos mais simbólicos de toda a programação será justamente o encontro ao lado de Fernando Tererê, referência histórica do Jiu-Jitsu e paciente acompanhado por ele no processo de recuperação da dependência química. O idealizador do Global Sports Conference acredita que compartilhar essa trajetória poderá inspirar outras pessoas e demonstrar o potencial das artes marciais como instrumento de reabilitação e transformação de vidas.“A ideia surgiu de experiências já vividas e visando também trazer algo novo, diferente de tudo o que tem acontecido em outros eventos. É o momento de trazer ainda mais conhecimento para o nosso público, coisas que as pessoas não tiveram acesso em lugar nenhum até hoje. Estar com o Fernando Tererê, que é meu paciente particular, é um momento de vitória de ambos, de conquista, de acreditar que o Jiu-Jitsu e as artes marciais como um todo são uma grande ferramenta de tratamento para qualquer transtorno, principalmente a dependência química”, finalizou.Com apoio também da FAPERJ (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro) e do Governo do Estado do Rio de Janeiro, o Global Sports Conference 2026 nasce com a missão de consolidar o Brasil como referência internacional na produção e disseminação de conhecimento aplicado aos esportes de combate.Estruturada sobre os pilares de Ciência, Performance, Inovação e Transformação Social, a conferência também marcará o lançamento do Curso Profissionalizante em Formação de Profissionais de Artes Marciais, reforçando o compromisso de construir um legado permanente para o esporte por meio da educação, da saúde, da inclusão e da cidadania.