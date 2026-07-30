Adriana Araújo estreia no Outboxing Fight Night de olho em cinturão brasileiro - (Foto: Divulgação)

Adriana Araújo estreia no Outboxing Fight Night de olho em cinturão brasileiro (Foto: Divulgação)

Publicado 30/07/2026 13:00 | Atualizado 30/07/2026 17:52

O Outboxing Fight Night 4 promete escrever mais um capítulo importante na história do Boxe brasileiro no próximo dia 1º de agosto, em Rio Claro (SP). Na luta principal da noite, Adriana Araújo enfrenta Dan Bastieri pelo cinturão brasileiro da categoria super-médio, em um confronto que reúne duas atletas experientes e simboliza o crescimento do Boxe feminino no país. Para Adriana, a disputa representa muito mais do que um título: é a oportunidade de abrir novos caminhos na carreira internacional.



Medalhista olímpica e acostumada aos grandes desafios ao longo de sua trajetória, a pugilista encara a disputa como um dos momentos mais importantes de sua caminhada no esporte. Segundo Adriana, conquistar o cinturão do Conselho Nacional de Boxe (CNB) pode representar um passo decisivo rumo aos objetivos que ainda pretende alcançar.



"Disputar o título brasileiro de Boxe é um marco muito importante na carreira de qualquer atleta nacional. Para mim será uma honra lutar por esse cinturão, que pode abrir novas portas para o cenário internacional, que também é um dos meus objetivos. Estou muito feliz por essa oportunidade".

Adriana também destacou o papel que o Outboxing Fight Night vem desempenhando no fortalecimento da modalidade. Na visão da atleta, o Brasil sempre contou com grandes talentos dentro dos ringues, mas por muitos anos sofreu com a falta de eventos capazes de oferecer oportunidades e estrutura compatíveis com o nível dos pugilistas."O Brasil sempre teve uma abundância de atletas, mas sempre sofreu com a carência de grandes promotores. O OFN vem fazendo a diferença e mostrou que chegou para ficar. Já está na quarta edição e é organizado por pessoas que vieram do esporte, conhecem a realidade dos atletas e entendem a importância de criar oportunidades, inclusive para quem sonha em chegar ao cenário internacional", elogiou a pugilista.Do outro lado do ringue estará Dan Bastieri, atleta que vem crescendo dentro do Outboxing Fight Night e conquistou o direito de disputar o cinturão brasileiro. Adriana fez questão de demonstrar respeito pela adversária, mas acredita que o duelo pode marcar um novo momento em sua carreira."A Dan é uma atleta duríssima, com experiência e grandes apresentações no cenário nacional e internacional. Tenho um enorme respeito por ela. Será um prazer dividir o ringue, mas espero sair com a vitória. Acredito que essa luta será um divisor de águas na minha vida".Ao analisar o momento vivido pelo Boxe feminino, Adriana celebra a evolução da modalidade, mas ressalta que ainda há desafios importantes a serem superados. Para ela, as mulheres deixaram de ocupar um espaço secundário para protagonizar grandes eventos, embora a busca por igualdade de oportunidades continue sendo uma pauta essencial."Evoluiu muito e isso é motivo de orgulho. Antes havia quase invisibilidade. Hoje as mulheres protagonizam grandes noites e mostram um nível técnico, tático e físico altíssimo. Ainda precisamos avançar em pontos como a equidade, mas estamos vivendo um momento de crescimento que precisa continuar sendo fortalecido".Confiante para a principal luta do OFN4, Adriana garantiu que o público pode esperar uma grande apresentação e aproveitou para agradecer o apoio recebido ao longo da preparação. "Podem esperar muita determinação, técnica e um grande show de Boxe. Minha mensagem é de gratidão. Muito obrigada a todos que estarão presentes e também àqueles que vão acompanhar pelo YouTube. Podem ter certeza de que vou entregar o meu melhor", concluiu.Com ingressos disponíveis no linkhttps://www.sympla.com.br/evento/ofn4-outboxing-fight-night-4-edicao/3465722e transmissão ao vivo através do YouTube @outboxing.official, o OFN4 promete mais uma noite de grandes lutas, apresentações e resgate da nobre arte em 1º de agosto.Cinturão super-médio CNB: Adriana Araújo x Dan BastieriPeso-pena: Paulo “Santo Amaro” Teixeira x Lucas “Terremoto” SousaPeso-meio-médio: Eduardo “Maguila” Martins x Everaldo RodriguesPeso-médio: Princy “O Brayan” Rodrigues x Maurício “Indiano” PereiraPeso-meio-médio: Camille Santana x Larissa “Lara Striker”