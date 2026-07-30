Adriana Araújo estreia no Outboxing Fight Night de olho em cinturão brasileiro (Foto: Divulgação)
Medalhista olímpica e acostumada aos grandes desafios ao longo de sua trajetória, a pugilista encara a disputa como um dos momentos mais importantes de sua caminhada no esporte. Segundo Adriana, conquistar o cinturão do Conselho Nacional de Boxe (CNB) pode representar um passo decisivo rumo aos objetivos que ainda pretende alcançar.
"Disputar o título brasileiro de Boxe é um marco muito importante na carreira de qualquer atleta nacional. Para mim será uma honra lutar por esse cinturão, que pode abrir novas portas para o cenário internacional, que também é um dos meus objetivos. Estou muito feliz por essa oportunidade".
Adriana também destacou o papel que o Outboxing Fight Night vem desempenhando no fortalecimento da modalidade. Na visão da atleta, o Brasil sempre contou com grandes talentos dentro dos ringues, mas por muitos anos sofreu com a falta de eventos capazes de oferecer oportunidades e estrutura compatíveis com o nível dos pugilistas.
"O Brasil sempre teve uma abundância de atletas, mas sempre sofreu com a carência de grandes promotores. O OFN vem fazendo a diferença e mostrou que chegou para ficar. Já está na quarta edição e é organizado por pessoas que vieram do esporte, conhecem a realidade dos atletas e entendem a importância de criar oportunidades, inclusive para quem sonha em chegar ao cenário internacional", elogiou a pugilista.
Do outro lado do ringue estará Dan Bastieri, atleta que vem crescendo dentro do Outboxing Fight Night e conquistou o direito de disputar o cinturão brasileiro. Adriana fez questão de demonstrar respeito pela adversária, mas acredita que o duelo pode marcar um novo momento em sua carreira.
"A Dan é uma atleta duríssima, com experiência e grandes apresentações no cenário nacional e internacional. Tenho um enorme respeito por ela. Será um prazer dividir o ringue, mas espero sair com a vitória. Acredito que essa luta será um divisor de águas na minha vida".
Ao analisar o momento vivido pelo Boxe feminino, Adriana celebra a evolução da modalidade, mas ressalta que ainda há desafios importantes a serem superados. Para ela, as mulheres deixaram de ocupar um espaço secundário para protagonizar grandes eventos, embora a busca por igualdade de oportunidades continue sendo uma pauta essencial.
"Evoluiu muito e isso é motivo de orgulho. Antes havia quase invisibilidade. Hoje as mulheres protagonizam grandes noites e mostram um nível técnico, tático e físico altíssimo. Ainda precisamos avançar em pontos como a equidade, mas estamos vivendo um momento de crescimento que precisa continuar sendo fortalecido".
Confiante para a principal luta do OFN4, Adriana garantiu que o público pode esperar uma grande apresentação e aproveitou para agradecer o apoio recebido ao longo da preparação. "Podem esperar muita determinação, técnica e um grande show de Boxe. Minha mensagem é de gratidão. Muito obrigada a todos que estarão presentes e também àqueles que vão acompanhar pelo YouTube. Podem ter certeza de que vou entregar o meu melhor", concluiu.
Com ingressos disponíveis no linkhttps://www.sympla.com.br/evento/ofn4-outboxing-fight-night-4-edicao/3465722e transmissão ao vivo através do YouTube @outboxing.official, o OFN4 promete mais uma noite de grandes lutas, apresentações e resgate da nobre arte em 1º de agosto.
CARD COMPLETO:
Outboxing Fight Night 4
Sábado, 1º de agosto de 2026
Outboxing Rio Claro – Avenida 5, 3190 – Res. dos Bosques, Rio Claro-SP
Transmissão: https://www.youtube.com/@outboxing.official
Card principal
Cinturão super-médio CNB: Adriana Araújo x Dan Bastieri
Peso-pena: Paulo “Santo Amaro” Teixeira x Lucas “Terremoto” Sousa
Peso-meio-médio: Eduardo “Maguila” Martins x Everaldo Rodrigues
Card preliminar
Peso-médio: Princy “O Brayan” Rodrigues x Maurício “Indiano” Pereira
Peso-meio-médio: Camille Santana x Larissa “Lara Striker”
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.