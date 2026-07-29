A novela da renovação de Vini Jr se arrasta há duas temporadas. As exigências do jogador por um salário próximo a 30 milhões de euros (cerca de R$ 175 milhões) por temporada travam as negociações.
Como o vínculo do jogador chegará ao fim no ano que vem, o tempo está se esgotando para a diretoria do Real Madrid tomar uma decisão entre renovar ou vendê-lo. Ainda há a possibilidade de perdê-lo de graça no meio de 2027.
Apesar disso, o clube espanhol está bem otimista em relação à permanência de Vini Jr. José Mourinho, novo treinador da equipe, vê o brasileiro como peça fundamental na montagem do elenco. O jogador e a diretoria merengue devem avançar nas conversas ao longo desta semana.
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