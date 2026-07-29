Vini Jr é um dos destaques do Real Madrid - Oscar del Pozo / AFP

Vini Jr é um dos destaques do Real MadridOscar del Pozo / AFP

Publicado 29/07/2026 11:08





A imprensa europeia destaca, ainda, que Vini nunca deu qualquer indício que iria sair do Real. Portanto, a diretoria do time britânico já "jogou a toalha" na tentativa de acertar com o brasileiro.



LEIA MAIS: Vini Jr e Real devem avançar em renovação nesta semana, diz jornal O Arsenal desistiu da contratação do atacante Vini Jr, do Real Madrid , apesar de seguir monitorando a situação do jogador. O clube inglês avalia que o atleta provavelmente irá renovar seu contrato com a equipe espanhola, atualmente válido até junho de 2027, segundo o jornal 'Marca'.A imprensa europeia destaca, ainda, que Vini nunca deu qualquer indício que iria sair do Real. Portanto, a diretoria do time britânico já "jogou a toalha" na tentativa de acertar com o brasileiro.

Vini Jr e Real Madrid vão avançar em negociações

A novela da renovação de Vini Jr se arrasta há duas temporadas. As exigências do jogador por um salário próximo a 30 milhões de euros (cerca de R$ 175 milhões) por temporada travam as negociações.



Como o vínculo do jogador chegará ao fim no ano que vem, o tempo está se esgotando para a diretoria do Real Madrid tomar uma decisão entre renovar ou vendê-lo. Ainda há a possibilidade de perdê-lo de graça no meio de 2027.

Apesar disso, o clube espanhol está bem otimista em relação à permanência de Vini Jr. José Mourinho, novo treinador da equipe, vê o brasileiro como peça fundamental na montagem do elenco. O jogador e a diretoria merengue devem avançar nas conversas ao longo desta semana.