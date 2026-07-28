Vini Jr em partida da Copa - William Volcov/Parceiro/Agência O Dia

Vini Jr em partida da CopaWilliam Volcov/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 28/07/2026 18:10 | Atualizado 28/07/2026 18:10

O clube espanhol está bem otimista em relação a permanência de Vini Jr. José Mourinho, novo treinador do Real Madrid, vê o brasileiro como peça fundamental na montagem do elenco.

O atacante, de 26 anos, tem contrato com o Real Madrid até junho de 2027. Tanto ele, quanto o clube espanhol, não planejam uma transferência na atual temporada.

Vini Jr atua pelo gigante espanhol desde 2019, quando foi vendido pelo Flamengo. Ele foi peça importante em dois títulos da Liga dos Campeões.