Vini Jr em partida da CopaWilliam Volcov/Parceiro/Agência O Dia

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Pedro Logato
Rio - O atacante Vini Jr, de 26 anos, e o Real Madrid devem avançar nas negociações por uma renovação de contrato. De acordo com informações do jornal inglês "Sky Sports", as partes irão se reunir nesta semana e um desfecho positivo pode acontecer nos próximos dias.
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O clube espanhol está bem otimista em relação a permanência de Vini Jr. José Mourinho, novo treinador do Real Madrid, vê o brasileiro como peça fundamental na montagem do elenco.
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O atacante, de 26 anos, tem contrato com o Real Madrid até junho de 2027. Tanto ele, quanto o clube espanhol, não planejam uma transferência na atual temporada.
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Vini Jr atua pelo gigante espanhol desde 2019, quando foi vendido pelo Flamengo. Ele foi peça importante em dois títulos da Liga dos Campeões.