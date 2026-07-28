Conversa entre Aleksander Ceferin e Gianni Infantino, presidentes da Uefa e da FifaOdd Andersen / AFP
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Fifa tem o plano de negociar ações do Mundial com investidores
Advogada deixa o cargo de diretora jurídica da SAF do Vasco
Ela ocupava a função desde setembro de 2024
Comentarista projeta Vasco x Ind. Medellín: 'Jogo de erro zero'
As duas equipes medem forças por uma vaga nas oitavas de final da Sul-Americana
Flamengo vê clubes e SAFs burlarem 'começo da aplicação do fair play'
Rubro-Negro anunciou que enviará sugestões à ANRESF e à CBF
Renê Simões é anunciado como novo CEO do Maricá F.C
Ele chega para administrar o profissional e categorias de base do clube
Ancelotti volta ao Brasil: 'Vamos iniciar a montagem de um novo time'
Treinador chegou ao Rio de Janeiro nesta terça-feira (28)
Volante que foi alvo de Flamengo e mais clubes explica ida ao Cruzeiro
O clube mineiro apresentou Zé Lucas, que veio do Sport
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