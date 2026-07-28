Neymar na eliminação do Brasil para a Noruega, na Copa do Mundo de 2026 - Rafael Ribeiro / CBF

Neymar na eliminação do Brasil para a Noruega, na Copa do Mundo de 2026Rafael Ribeiro / CBF

Publicado 28/07/2026 16:49

São Paulo - O atacante Lucas Moura defendeu a convocação de Neymar para a Copa do Mundo de 2030. Atualmente no São Paulo, o jogador de 33 anos vê o craque do Santos em "totais condições" de disputar a competição, à frente até de Cristiano Ronaldo e Messi.

"Eu tenho a esperança que o Neymar chegue lá (na Copa de 2030). Não sei se o Cristiano e o Messi vão chegar, mas o Neymar tem totais condições. Acho que depende única e exclusivamente dele, e espero que esteja", disse Lucas, em entrevista à "Record".

No momento em que for disputada a próxima edição do Mundial, o camisa 10 do Brasil terá 38 anos, idade inferior de Messi e Cristiano Ronaldo atualmente. Aos 39, o argentino se destacou e levou sua seleção à final do torneio. Enquanto isso, aos 41, o português foi eliminado para a campeã Espanha nas oitavas de final.

Porém, na Copa do Mundo de 2026, com 34 anos, Neymar não conseguiu ser protagonista na seleção brasileira e atuou por apenas 37 minutos ao longo do torneio. Seu único gol foi na eliminação para a Noruega, de pênalti, já no apagar das luzes.

*Reportagem do estagiário João Vitor Cravo, sob a supervisão de Rodrigo Souza