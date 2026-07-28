Joan Laporta está no terceiro mandato como presidente do BarcelonaAFP
Presidente do Barcelona passa por cirurgia no coração e tira licença
Joan Laporta informa nas redes sociais o problema de saúde e não acompanhará pré-temporada
Presidente do Barcelona passa por cirurgia no coração e tira licença
Joan Laporta informa nas redes sociais o problema de saúde e não acompanhará pré-temporada
Botafogo negocia venda do atacante Rwan Cruz para clube búlgaro
Negociação pode ajudar o clube a reduzir dívida pela contratação do jogador
Botafogo é o clube da Série A com mais gols de jogadores da base
Zagueiro Justino fez o gol da vitória sobre o Cruzeiro, no Mineirão, no último domingo (26)
Botafogo insiste em Mbemba, mas negociação é considerada 'complexa'
Zagueiro congolês ainda não prioriza atuar no Brasil, e diretoria tenta convencê-lo
Ex-jogador do São Paulo faz declaração sobre Danilo e gera reboliço na web
Jogador, de 25 anos, seguiu no clube carioca
Vasco é o segundo clube com maior risco de rebaixamento no Brasileirão
Cruz-Maltino está em 17º lugar e abre o Z-4, à frente de Remo, Mirassol e Chapecoense