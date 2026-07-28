Cucurella tatuou o rosto de Luis de la FuenteReprodução / Instagram
Recém-contratado pelo Real Madrid, Cucurella havia dito ao programa 'El Partidazo de Cope' em 12 de junho, um dia após o começo do torneio, que caso a "Fúria" vencesse o Mundial, ele faria o registro do treinador espanhol. "Pequena, mas acho que é uma boa lembrança", disse, na ocasião.
Nos comentários da publicação, torcedores se divertiram com a novidade. "Agora é ganhar a Liga dos Campeões pelo Real Madrid e tatuar o rosto do Mourinho", brincou um homem. "Palavra é palavra, meu amigo. Gigante!", escreveu um seguidor.
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