Cucurella tatuou o rosto de Luis de la Fuente - Reprodução / Instagram

Cucurella tatuou o rosto de Luis de la FuenteReprodução / Instagram

Publicado 28/07/2026 13:45

O lateral-esquerdo Marc Cucurella, da seleção espanhola , cumpriu a promessa que fez no início da Copa do Mundo e tatuou o rosto do técnico Luis de la Fuente acima do cotovelo esquerdo, nesta terça-feira (28). Ele publicou um vídeo mostrando o resultado, levando fãs ao delírio.

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Recém-contratado pelo Real Madrid, Cucurella havia dito ao programa 'El Partidazo de Cope' em 12 de junho, um dia após o começo do torneio, que caso a "Fúria" vencesse o Mundial, ele faria o registro do treinador espanhol. "Pequena, mas acho que é uma boa lembrança", disse, na ocasião. Recém-contratado pelo Real Madrid, Cucurella havia dito ao programa 'El Partidazo de Cope' em 12 de junho, um dia após o começo do torneio, que caso a "Fúria" vencesse o Mundial, ele faria o registro do treinador espanhol. "Pequena, mas acho que é uma boa lembrança", disse, na ocasião.

Agora, dias após o bicampeonato da Espanha, conquistado após vitória sobre a Argentina por 1 a 0, o defensor de cumpriu o combinado e tatuou a imagem de De la Fuente.



Nos comentários da publicação, torcedores se divertiram com a novidade. "Agora é ganhar a Liga dos Campeões pelo Real Madrid e tatuar o rosto do Mourinho", brincou um homem. "Palavra é palavra, meu amigo. Gigante!", escreveu um seguidor.