Salah em ação pela seleção egípcia - AFP

Salah em ação pela seleção egípciaAFP

Publicado 28/07/2026 13:25

Rio - O atacante Mohamed Salah, de 34 anos, que deixou o Liverpool na última temporada europeia, ainda não teve seu futuro definido, mas o Besiktas, da Turquia, tem interesse na contratação. O diretor Onder Ozen abordou publicamente sobre a negociação.

'Nos reunimos com Salah três vezes sem abordar os aspectos financeiros... Até então, tudo estava correndo bem", afirmou em entrevista ao site turco "Fanatik".

No entanto, a questão financeira tem sido um obstáculo para o Besiktas. O dirigente deixou claro que o clube turco não vai entrar em leilão.

"A oferta do Besiktas, feita nos seus próprios termos, está sobre a mesa. Eles disseram que estão em negociações com outro clube, talvez cheguem a um acordo lá", concluiu.