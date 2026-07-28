Salah em ação pela seleção egípciaAFP
Besiktas faz proposta por Salah, mas nega leilão por egípcio
Jogador, de 34 anos, deixou o Liverpool
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As chances de título e Libertadores de Flamengo, Fluminense e Botafogo
No início do returno do Brasileirão, o Rubro-Negro diminui em um ponto a distância para o líder Palmeiras
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Jogador, de 28 anos, deseja a transferência
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