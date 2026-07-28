Salah em ação pela seleção egípciaAFP

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Pedro Logato
Rio - O atacante Mohamed Salah, de 34 anos, que deixou o Liverpool na última temporada europeia, ainda não teve seu futuro definido, mas o Besiktas, da Turquia, tem interesse na contratação. O diretor Onder Ozen abordou publicamente sobre a negociação.
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'Nos reunimos com Salah três vezes sem abordar os aspectos financeiros... Até então, tudo estava correndo bem", afirmou em entrevista ao site turco "Fanatik".
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No entanto, a questão financeira tem sido um obstáculo para o Besiktas. O dirigente deixou claro que o clube turco não vai entrar em leilão.
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"A oferta do Besiktas, feita nos seus próprios termos, está sobre a mesa. Eles disseram que estão em negociações com outro clube, talvez cheguem a um acordo lá", concluiu.