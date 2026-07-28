Bruno Guimarães em jogo do Brasil na CopaRafael Ribeiro / CBF
Arsenal aumenta oferta e oferece R$ 510 milhões por Bruno Guimarães
Jogador, de 28 anos, deseja a transferência
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