Roberto Mancini foi técnico da Itália entre 2018 e 2023Alberto Pizzoli / AFP
Mancini já foi treinador da seleção do seu país, entre 2018 e 2023, e conquistou a Eurocopa 2021, ao vencer a Inglaterra na final. Ele também já passou por clubes de tradição, como Manchester City e Inter de Milão.
Para isso, tentou, sem sucesso, negociar com Carlo Ancelotti, que já está na seleção brasileira, Guardiola, que quer tirar um tempo sabático, e Andrea Pirlo. O ídolo havia aceitado o convite, mas a sua ligação com a casa de apostas russa Fonbet, do qual é embaixador global, fez a Federação Italiana voltar atrás em sua decisão.
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