Roberto Mancini foi técnico da Itália entre 2018 e 2023 - Alberto Pizzoli / AFP

Roberto Mancini foi técnico da Itália entre 2018 e 2023Alberto Pizzoli / AFP

Publicado 28/07/2026 10:04





Mancini já foi treinador da seleção do seu país, entre 2018 e 2023, e conquistou a Eurocopa 2021, ao vencer a Inglaterra na final. Ele também já passou por clubes de tradição, como Manchester City e Inter de Milão. Roberto Mancini aceitou ser o técnico da Itália. Após a negociação com Andrea Pirlo ser frustrada devido ao envolvimento do ídolo com uma casa de apostas, a Federação Italiana não perdeu tempo e entrou em contato com o comandante, que concordou em assumir o cargo. A informação é do jornalista Fabrizio Romano.Mancini já foi treinador da seleção do seu país, entre 2018 e 2023, e conquistou a Eurocopa 2021, ao vencer a Inglaterra na final. Ele também já passou por clubes de tradição, como Manchester City e Inter de Milão.

A Itália passa por uma crise sem precedentes no futebol. Fora das três últimas Copas do Mundo, a equipe busca reencontrar o caminho das glórias.



Para isso, tentou, sem sucesso, negociar com Carlo Ancelotti, que já está na seleção brasileira, Guardiola, que quer tirar um tempo sabático, e Andrea Pirlo. O ídolo havia aceitado o convite, mas a sua ligação com a casa de apostas russa Fonbet, do qual é embaixador global, fez a Federação Italiana voltar atrás em sua decisão.