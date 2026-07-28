Presidente da Federação Francesa de Futebol, Philippe Diallo, e o técnico Zinedine ZidaneDivulgação / Seleção francesa
O treinador iniciará o trabalho neste sábado (1º) e comandará a França já na Liga das Nações 2026/27. Em seguida, o time ainda disputará a Eurocopa 2028, a Liga das Nações 2028/29 e as Eliminatórias da Copa, até o Mundial 2030.
"Já disse isso muitas vezes: não existe nada maior do que a Seleção Francesa. Por isso, é uma enorme alegria e, obviamente, um grande orgulho me tornar o técnico desta equipe. Também é uma grande responsabilidade.", afirmou Zidane.
Zidane terá a dura missão de substituir Deschamps, técnico que em 14 anos de trabalho, levou a França aos títulos da Copa do Mundo 2018 e a Liga das Nações 2020/21, além dos vices do Mundial 2022 e a Eurocopa 2016. O presidente da Federação Francesa de Futebol, Philippe Diallo, falou sobre a "troca de bastões".
"Ela representa o encontro entre uma lenda da história dos Bleus, que se tornou um dos treinadores mais vitoriosos e respeitados de sua geração, e uma seleção de potencial extraordinário, movida pelas mais altas ambições."
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