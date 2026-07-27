Granja ComaryRafael Ribeiro / CBF
CBF anuncia dois amistosos da Seleção sub-20 na Granja Comary
Partidas acontecerão nos dias 9 e 12 de agosto
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