Granja Comary - Rafael Ribeiro / CBF

Granja ComaryRafael Ribeiro / CBF

Publicado 27/07/2026 22:17

Rio - A Seleção sub-20 irá a campo no mês de abril. Nesta segunda-feira (27), a CBF anunciou que a equipe do técnico Paulo Victor enfrentará a Bolívia em dois amistosos na Granja Comary, em Teresópolis.

O primeiro jogo entre as seleções acontecerá em 9 de agosto (um domingo), a partir das 15h. Já a segunda partida acontecerá no dia 12 (quarta-feira), às 11h.

"Os jogos fazem parte do planejamento da comissão técnica e serão importantes para a observação e avaliação dos atletas, além da oportunidade de colocar em prática conceitos trabalhados durante os períodos de treinamento", diz um trecho da matéria publicada no site da CBF.

Os compromissos fazem parte da preparação da seleção brasileira sub-20 para o Sul-Americano da categoria. O torneio está marcado para acontecer em janeiro de 2027.