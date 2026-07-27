Muslera leva gol bizarro durante Torneio Clausura do Campeonato Argentino Reprodução / TNT Sports
No segundo gol do Independiente, Muslera e o zagueiro Ramiro Funes Mori protagonizaram um lance bizarro. O jogador bateu uma falta para dentro da área buscando o goleiro, que se dirigia à linha de fundo para dar a opção de passe. O arqueiro correu de volta para dentro da área, mas não conseguiu evitar que Santiago Montiel colocasse a bola na rede. Gabriel Ávalos tinha feito o primeiro gol do jogo.
¡¡El gol de Santiago Montiel que le dio una cómoda victoria al Rojo tras un error de Muslera!!! pic.twitter.com/viwq3zcwIu— Sofía Sedeño (@sofisede) July 26, 2026
No revés de 1 a 0 para a Espanha, Muslera levou um "frango", decisivo para a queda uruguaia no Mundial. O arqueiro foi substituído no intervalo daquela partida.
O Estudiantes volta a campo pelo Torneio Clausura no próximo sábado, contra o Defensia y Justicia, enquanto o Independiente pega o Newell’s Old Boys, na quinta-feira.
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