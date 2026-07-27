Ex-zagueiro do Barcelona e da seleção espanhola Gerard Piqué - Reprodução / Instagram

Ex-zagueiro do Barcelona e da seleção espanhola Gerard Piqué Reprodução / Instagram

Publicado 27/07/2026 19:14





"Perder a final da Copa do Mundo é muito difícil. Messi mostrou mais uma vez ser o melhor jogador da história. Ele marcou muitos gols e ajudou a sua nação a se classificar para a final. Não conseguiu ser campeão, mas tenho certeza de que ficou muito orgulhoso do que conquistou", declarou o espanhol à 'ESPN', nesta segunda-feira (27), durante o Mundial de Clubes da Kings League.



"Para mim, foram, nos últimos 15 anos, uma batalha incrível de dois estilos diferentes. Acho que estes são, obviamente, os últimos anos deles jogando, mas, ainda assim, vimos nesta Copa do Mundo que eles são capazes de fazer grandes jogos", completou. Campeão da Copa do Mundo de 2010 com a Espanha , Gerard Piqué exaltou Lionel Messi, que foi seu companheiro de equipe nos tempos de Barcelona. O ex-zagueiro valorizou o que o atacante fez no Mundial e o chamou de "melhor jogador da história"."Perder a final da Copa do Mundo é muito difícil. Messi mostrou mais uma vez ser o melhor jogador da história. Ele marcou muitos gols e ajudou a sua nação a se classificar para a final. Não conseguiu ser campeão, mas tenho certeza de que ficou muito orgulhoso do que conquistou", declarou o espanhol à 'ESPN', nesta segunda-feira (27), durante o Mundial de Clubes da Kings League."Para mim, foram, nos últimos 15 anos, uma batalha incrível de dois estilos diferentes. Acho que estes são, obviamente, os últimos anos deles jogando, mas, ainda assim, vimos nesta Copa do Mundo que eles são capazes de fazer grandes jogos", completou.

Decisão da Copa do Mundo

Na decisão do Mundial de 2026, a Argentina teve dificuldades diante da Espanha. Sem finalizar nenhuma vez nos 90 minutos do tempo regulamentar, a Albiceleste ainda viu Enzo Fernández ser expulso nos acréscimos da etapa complementar.

Já no início do segundo tempo da prorrogação, Ferran Torres marcou o único gol da partida e garantiu o título da Copa do Mundo de 2026 para a Espanha.

Carreira de Piqué

Formado nas categorias de base do Barcelona (La Masia), Piqué iniciou sua carreira profissional no Manchester United. Durante o período, conquistou um Campeonato Inglês, a Liga dos Campeões, a Copa da Liga Inglesa e a Supercopa da Inglaterra.



Em 2008, o zagueiro foi transferido para o Barcelona, onde permaneceu até se aposentar, em 2023. Pelo clube catalão, conquistou 30 títulos, disputou 616 jogos, marcou 53 gols e distribuiu 13 assistências.



Piqué também conquistou a Copa do Mundo de 2010 com a seleção espanhola. O zagueiro atuou em todas as partidas da campanha vitoriosa na África do Sul, formando uma dupla de defesa histórica ao lado de Carles Puyol.

*Reportagem do estagiário Marcus Vinicius Balbino, sob supervisão de João Alexandre Borges.