Ex-zagueiro do Barcelona e da seleção espanhola Gerard Piqué Reprodução / Instagram
"Perder a final da Copa do Mundo é muito difícil. Messi mostrou mais uma vez ser o melhor jogador da história. Ele marcou muitos gols e ajudou a sua nação a se classificar para a final. Não conseguiu ser campeão, mas tenho certeza de que ficou muito orgulhoso do que conquistou", declarou o espanhol à 'ESPN', nesta segunda-feira (27), durante o Mundial de Clubes da Kings League.
"Para mim, foram, nos últimos 15 anos, uma batalha incrível de dois estilos diferentes. Acho que estes são, obviamente, os últimos anos deles jogando, mas, ainda assim, vimos nesta Copa do Mundo que eles são capazes de fazer grandes jogos", completou.
Decisão da Copa do Mundo
Carreira de Piqué
Em 2008, o zagueiro foi transferido para o Barcelona, onde permaneceu até se aposentar, em 2023. Pelo clube catalão, conquistou 30 títulos, disputou 616 jogos, marcou 53 gols e distribuiu 13 assistências.
Piqué também conquistou a Copa do Mundo de 2010 com a seleção espanhola. O zagueiro atuou em todas as partidas da campanha vitoriosa na África do Sul, formando uma dupla de defesa histórica ao lado de Carles Puyol.
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