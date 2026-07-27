Dani Olmo em ação pela seleção espanhola - William Volcov/Parceiro/Agência O Dia

Dani Olmo em ação pela seleção espanholaWilliam Volcov/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 27/07/2026 16:17 | Atualizado 27/07/2026 16:21

Copa do Mundo e contestou a versão apresentada por Roberto Ayala sobre o episódio. O meia espanhol afirmou que o ex-zagueiro argentino não foi sincero ao tentar explicar o motivo da agressão durante o tumulto entre os jogadores das duas seleções.



Em entrevista ao 'Diari de Terrassa', Olmo negou ter provocado Ayala antes do contato físico e rejeitou a justificativa apresentada pelo auxiliar da Argentina, que havia classificado o episódio como um empurrão e não como um soco. Para o jogador do Barcelona, o pedido de desculpas perde força quando vem acompanhado de uma tentativa de justificar a atitude.



"Alguém que diz estar arrependido, mas justifica um soco afirmando que foi uma resposta a algo que foi dito, provavelmente não está arrependido", afirmou Olmo.

Dani Olmo rompeu o silêncio sobre a confusão ocorrida após a final dae contestou asobre o episódio. O meia espanhol afirmou que o ex-zagueiro argentino não foi sincero ao tentar explicar o motivo da agressão durante o tumulto entre os jogadores das duas seleções.Em entrevista ao 'Diari de Terrassa', Olmo negou ter provocado Ayala antes do contato físico e rejeitou a justificativa apresentada pelo auxiliar da Argentina, que havia classificado o episódio como um empurrão e não como um soco. Para o jogador do Barcelona, o pedido de desculpas perde força quando vem acompanhado de uma tentativa de justificar a atitude."Alguém que diz estar arrependido, mas justifica um soco afirmando que foi uma resposta a algo que foi dito, provavelmente não está arrependido", afirmou Olmo.

O espanhol foi além e disse que Ayala não estaria relatando os fatos de maneira verdadeira. Segundo o meia, não houve qualquer provocação de sua parte antes do incidente. "Ele está mentindo, porque eu não disse nada. Então, não preciso que ele me peça desculpas. O que realmente nos define não é o erro, mas a coragem de assumi-lo", declarou.



A manifestação de Olmo ocorreu dias depois de Ayala reconhecer que sua reação não foi compatível com a posição que ocupa na comissão técnica argentina. O ex-zagueiro afirmou que não deveria ter permitido que as emoções daquele momento influenciassem sua conduta e disse que pediria desculpas pessoalmente ao jogador espanhol caso os dois voltassem a se encontrar.



A discussão aconteceu logo após a Espanha derrotar a Argentina por 1 a 0 e conquistar o título mundial, em 19 de julho. Imagens do momento mostram uma confusão generalizada entre integrantes das duas equipes, com Ayala e outros jogadores argentinos envolvidos em contatos físicos com atletas espanhóis. A Fifa abriu uma investigação sobre os acontecimentos.