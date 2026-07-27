Dani Olmo em ação pela seleção espanholaWilliam Volcov/Parceiro/Agência O Dia
Em entrevista ao 'Diari de Terrassa', Olmo negou ter provocado Ayala antes do contato físico e rejeitou a justificativa apresentada pelo auxiliar da Argentina, que havia classificado o episódio como um empurrão e não como um soco. Para o jogador do Barcelona, o pedido de desculpas perde força quando vem acompanhado de uma tentativa de justificar a atitude.
"Alguém que diz estar arrependido, mas justifica um soco afirmando que foi uma resposta a algo que foi dito, provavelmente não está arrependido", afirmou Olmo.
A manifestação de Olmo ocorreu dias depois de Ayala reconhecer que sua reação não foi compatível com a posição que ocupa na comissão técnica argentina. O ex-zagueiro afirmou que não deveria ter permitido que as emoções daquele momento influenciassem sua conduta e disse que pediria desculpas pessoalmente ao jogador espanhol caso os dois voltassem a se encontrar.
A discussão aconteceu logo após a Espanha derrotar a Argentina por 1 a 0 e conquistar o título mundial, em 19 de julho. Imagens do momento mostram uma confusão generalizada entre integrantes das duas equipes, com Ayala e outros jogadores argentinos envolvidos em contatos físicos com atletas espanhóis. A Fifa abriu uma investigação sobre os acontecimentos.
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